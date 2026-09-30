'도영아 너만 믿는다' 전날 뼈아픈 역전패 잊었다…이범호 감독, 김도영 타격 훈련 끝까지 지켜봤다

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이범호 감독과 김도영이 타격 훈련을 지켜보며 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] KIA 타이거즈 이범호 감독과 김도영이 전날 역전패의 아픔을 털어내고 다시 승리를 향한 준비에 나섰다.

다 잡았던 승리를 놓친 아쉬움은 컸지만, 아직 시즌은 끝나지 않았다. 3위 LG 트윈스와의 격차를 좁힐 기회가 남아 있는 만큼 KIA는 빠르게 분위기를 추스르고 KT 위즈와의 다음 승부를 준비했다. 그 중심에는 아시안게임을 마치고 돌아온 김도영이 있었다.

30일 광주 기아챔피언스필드. 경기 전 그라운드에 모습을 드러낸 이범호 감독은 펑고 배트를 들고나와 스윙하며 몸을 움직였다. 전날 5-4로 앞선 9회 2사 만루에서 밀어내기 볼넷으로 동점을 허용한 뒤 연장 10회 역전패를 당한 아쉬움을 빠르게 털어내려는 듯했다.

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KIA로서는 뼈아픈 패배였다. 3위 LG를 추격할 수 있는 중요한 승부에서 마지막 아웃카운트 하나를 남겨두고 승리를 지키지 못했다. 하지만 아쉬움에만 머물러 있을 수는 없었다. 시즌 막판 순위 경쟁이 이어지는 상황에서 남은 경기 하나하나가 중요했기 때문이다.

이범호 감독의 시선은 다시 김도영에게 향했다. 아시안게임 금메달을 목에 걸고 돌아온 김도영은 전날 복귀 첫 경기부터 투런포를 터뜨리며 존재감을 드러냈다. 1회 KT 선발 로건의 시속 147㎞ 직구를 받아쳐 시즌 41호 홈런을 쏘아 올렸고, KIA 구단 단일 시즌 최다 홈런 기록까지 새로 썼다.

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1999년 트레이시 샌더스가 기록한 40홈런을 넘어선 김도영의 한 방은 KIA 팬들에게 또 다른 희망을 안겼다. 비록 팀은 막판 리드를 지키지 못하고 패했지만, 김도영의 방망이는 여전히 뜨거웠다.

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타격 훈련을 앞둔 김도영은 이범호 감독과 한동안 이야기를 나눴다. 두 사람은 대화를 이어가며 훈련을 준비했고, 이범호 감독은 김도영의 타격 훈련을 끝까지 지켜봤다. 전날 패배의 아쉬움을 뒤로하고 다시 승부에 집중하는 모습이었다.

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아직 포기하기에는 이르다. 3위 LG와의 격차를 좁힐 가능성이 남아 있는 만큼 KIA는 다시 승리를 쌓아야 한다. 전날 마지막 고비를 넘지 못했던 아쉬움을 얼마나 빨리 털어내느냐가 중요해졌다.