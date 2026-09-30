"9회도 무조건 올려달라고…" 아빌라 완투승 비하인드→사령탑 "내앞에 직접 찾아오더라"

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 승리했다. 완투승을 거둔 아빌라가 포효하고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 승리했다. 완투승을 거둔 아빌라가 포효하고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 8회까지 투구 수가 90개를 넘어선 상황. 보통의 외국인 투수라면 일찌감치 아이싱을 감고 불펜에 공을 넘겼을 순간이었지만, SSG 랜더스의 '괴물 에이스' 페드로 아빌라(29)의 시선은 오직 9회 마운드를 향해 꽂혀 있었다.

아빌라는 29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스와의 맞대결에서 9이닝 동안 104개의 공을 던지며 경기를 본인의 손으로 끝내는 완투승을 따냈다. 시즌 두 번째 완투 경기이자, 이미 내년 시즌 준비를 본격화한 랜더스 마운드에 천금 같은 구원투였다.

이숭용 감독은 30일 말려도 마운드로 뛰쳐나간 에이스를 향한 대견함과 애틋함을 전했다.

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이 감독은 "어제 8회가 끝나고 투수 코치에게 '이제 여기서 스톱시키자'고 얘기했다"라며 "그런데 아빌라가 경기 중에 나에게 직접 찾아오더니 '감독님, 한 번만 더 던지게해달라'고 사정하더라"라고 돌아봤다.

이 감독은 선수의 부상을 염려해 "안 돼. 절대 안 된다. 또 무리하면 큰일 나니까 무리하지 말고 내년에 던져라"라며 거듭 만류했다. 하지만 아빌라의 고집을 꺾을 수는 없었다. 이 감독은 "자기를 무조건 9회에도 마운드에 넣어달라고 하더라. 그런데 눈을 딱 쳐다보니까 벌써 마운드를 집어삼킬 듯이 불타오르고 있었다. 도저히 뺄 수가 없었다"라고 혀를 내둘렀다.

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선수의 결연한 의지를 확인한 이 감독은 결국 조건부 승낙을 내렸다. 물론 선수를 보호하기 위한 '마지노선'만큼은 칼같이 설정했다.

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이 감독은 "투수 코치한테 '105개 안쪽으로 상황을 봐서 무조건 끊어라'라고 지시했다. 그랬더니 아빌라는 투구 수 따위는 아무 상관 없다는 태도로 씩씩하게 뛰어나가더라"라며 "만약 9회 투구 수가 105개를 넘어가는 상황이 벌어졌다면 선수가 아무리 원했어도 내가 직접 마운드에 올라가서 바꿨을 것"이라고 말했다.

인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 동료들 호수비에 기뻐하는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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다행히 아빌라는 9회에도 위력적인 구위를 앞세워 완벽하게 아웃카운트 3개를 삭제, 정확히 '104구'로 사령탑이 정해준 한계 투구 수 직전에 경기를 매조졌다.

지난 4일 완봉승을 달성하고 25일만에 또 다시 완투를 자청할 만큼 넘치는 아빌라의 승부욕에 대해 이 감독은 무한한 신뢰를 보냈다.

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이 감독은 "본인이 원래 이렇게 야구에 대한 욕심과 열정이 대단히 많은 스타일"이라며 "유니폼을 입고 그라운드에 들어와 마운드에 딱 올라서는 순간 그냥 완벽한 '파이터'로 변해버린다. 그 파이팅이 팀에 엄청나게 긍정적인 에너지를 불어넣으니 감독 입장에서는 그저 고맙고 든든할 뿐"이라고 활짝 웃었다.

이어 "선수 본인의 의지가 저렇게 확고할 때는 아무리 감독이라도 억지로 가로막기 쉽지 않다. 그럴 때는 선수를 믿고 던지게 해주는 게 맞다"면서도 "그래도 흥분했을 때는 한 번씩 캄다운을 시켜주고, 투구 수 관리를 철저하게 해줘야 롱런할 수 있다"고 웃었다.

그렇게 아빌라은 SSG(SK 와이번스 포함) 역사상 한 시즌에 두 차례 이상 완투를 2010년 김광현 이후 16년 만에 기록했다.

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한편 SSG는 30일 LG전에 박성한(유격수)-정준재(2루수)-에레디아(좌익수)-전의산(1루수)-고명준(3루수)-김재환(지명타자)-최지훈(중견수)-조형우(포수)-김정민(우익수) 순으로 라인업을 짰다. 선발투수는 김건우다.

엔트리에서는 윤태현이 말소되고 아시안게임 대표팀에 차출됐던 조형우와 정준재가 등록돼 라인업에 포함됐다.

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회 투구를 마치고 환호하는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com