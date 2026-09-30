'전격 결단' KIA 또 마무리 교체한다, 3위 싸움 포기 없다…"아까운 경기, 의리 오늘부터 앞에 쓴다"

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수에게 밀어내기 볼넷을 허용한 KIA 이의리가 자책하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(이)의리는 오늘(30일)부터 조금 앞에 쓰려고 한다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 다시 한번 결단을 내렸다. 올 시즌 내내 고정 마무리투수가 없어 애를 먹고 있는데, 3번째 바통을 넘겨받았던 이의리도 합격점을 받지 못했다. 이의리는 다시 중간 투수로 돌아가 일본 유학 직후 좋았던 페이스를 되찾는 데 집중한다.

이 감독은 30일 광주 KT 위즈전에 앞서 "의리는 오늘부터 조금 앞에서 쓰려고 한다. 확실히 마지막에 보니까 부담을 갖고 있는 것 같기도 다. 의리를 조금 앞쪽에 쓰고, (전)상현이나 (곽)도규를 뒤에 두면서 상황에 따라서 마지막을 써야 하지 않을까 생각한다"고 설명했다.

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KIA는 올 시즌 개막 직후 부동의 마무리투수였던 정해영이 부진하자 빠르게 결단을 내렸다. 당시 페이스가 가장 좋았던 성영탁이 마무리를 맡아 고비를 잘 넘겼다. 그런데 6월 이후 성영탁도 체력이 떨어지면서 위기가 찾아왔고, 집단 마무리 체제로 전환했다. 그러다 일본에서 교정을 받고 복귀한 이의리가 불펜에서 시속 158㎞ 강속구를 뿌리며 생각보다 잘 적응해 마무리까지 맡게 됐다.

사실 이 감독은 이의리를 확실히 마무리투수로 못을 박은 적은 없다. 이의리에게 부담을 주고 싶지 않았기 때문. 다만 9회에 계속 마운드에 올리며 사실상 마무리투수처럼 기용했고, 결과도 좋았다.

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그런데 최근 이의리가 3경기 연속 실점하면서 불안한 행보를 이어 갔다. 이의리는 전날 KT에 5-4로 앞선 9회초 2사 1, 3루에서 오윤석을 사구로 내보내고 김상수에게 밀어내기 볼넷을 내줘 동점을 허용했다. 4위 KIA는 연장 10회 접전 끝에 5대8로 패해 3위 LG 트윈스와 1경기차까지 좁힐 수 있었던 절호의 기회를 놓쳤다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KIA 마무리 이의리와 포수 김태군이 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수가 밀어내기 볼넷으로 경기를 원점으로 돌리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

이 감독은 "오윤석을 데드볼(사구) 맞춘 게 제일 컸던 것 같다. 전에도 경기할 때 (김)상수한테 (안 좋았던) 그런 점도 있다 보니까. 조금 더 부담을 느낀 게 아닌가 싶다. 아까운 경기인 것 같다. 앞에서 잘 막아줬는데, 앞에서 점수를 내야 할 타이밍에 한두 점 더 냈어야 했는데"라며 아쉬운 감정을 숨기지 못했다.

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이의리의 변화와 관련해서는 "선발이 6회까지 던지고 나면 중간이 잘 버텨야 마지막이 있다고 생각해서 앞쪽에 상현이를 빨리 당겨서 7, 8회에 쓰려고 생각했다. 의리가 아무래도 9회에 올라와서 투구 수도 계속 많아지고 있다 보니까. 초반에 썼던 느낌대로 중간에서 하는 게 좋지 않을까 생각한다"고 설명했다.

KIA는 당장 포스트시즌은 물론, 장기적으로 내년 시즌을 준비하려면 확실한 마무리투수 한 명을 키우거나 확보하는 게 중요하다. 통산 150세이브를 자랑하는 정해영은 오는 12월 상무 입대를 앞두고 있다. 내년에도 올해처럼 계속 마무리에 변화를 줘야 한다면, 불안정할 수밖에 없다.

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이 감독은 "지금 구위가 좋은 선수를 마무리로 둬야 할지, 승부가 되는 선수를 둬야 할지 딜레마다. 선발진이 외국인 투수들이나 우리 국내 선수들이나 구속이 굉장히 올라왔다. 그런 공들을 치고 마무리로 넘어갔을 때 구위 좋은 선수를 두고 경기하느냐, 그래도 경기를 풀어갈 수 있는 유형의 선수로 마무리하느냐 결정하는 게 굉장히 어렵다. 마무리는 중간 투수랑 다르고, 압박감을 더 받을 수 있어 찾기 어렵다. 내로라하는 마무리투수들도 블론을 한다"며 일단 당장 순위 싸움에 더 집중할 수 있게 버틸 수 있는 마운드 운용을 하겠다고 했다.

한편 KIA는 이날 박정우(우익수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(지명타자)-김선빈(2루수)-한준수(포수)-하주석(유격수)-김호령(중견수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 김태형이다.

이 감독은 "지금 (박)정우는 우투수가 나오면 쓰려고 생각하고 있었다. 정우가 그래도 볼을 잘 본다. 1, 2번을 고민했는데, 재현이도 1루에 나가 있으면 당겨서 치는 게 유리하니까"라며 두 선수가 공격의 물꼬를 잘 터주길 기대했다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 박정우가 번트를 대고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com