앗! 이럴수가… 김백산 말소·백정현 조기 콜업, 볼넷 3개 때문이 아니었다 "내복사근 손상"[대구체크]

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 동료들 수비 지켜보는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]전날 제구 난조로 볼넷 3개를 내주고 마운드를 내려갔던 삼성 라이온즈 우완 김백산의 엔트리 말소 이유가 단순 성적 부진이 아닌 부상 때문인 것으로 밝혀졌다. 이에 따라 베테랑 좌완 백정현의 1군 복귀 시점도 예정보다 앞당겨졌다.

삼성 박진만 감독은 30일 대구 라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 홈경기를 앞두고 김백산의 말소 및 백정현의 콜업 배경에 대해 상세히 설명했다.

삼성은 이날 경기를 앞두고 김백산을 1군 엔트리에서 말소하고, 베테랑 좌완 백정현을 84일 만에 콜업했다.

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사진제공=삼성 라이온즈

전날(29일) 대구 한화전 9회초 등판했던 김백산은 3개의 볼넷을 남발하며 제구에 어려움을 겪은 바 있어, 큰 점수 차로 리드하던 상황 속 좋지 않았던 결과. 이로 인한 질책성 말소로 추측됐다.

하지만 박진만 감독의 설명은 달랐다. "전날 투구 후 오늘 갑자기 통증을 이야기해서 병원 진료를 실시했다"며 "검진 결과 오른쪽 내복사근 미세 손상 진단이 나왔다. 몸 상태가 안 좋아 교체가 불가피한 상황이었다"고 밝혔다.

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김백산의 뜻밖의 부상으로 인해 백정현의 1군 복귀 타이밍도 당초 계획보다 당겨졌다.

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박 감독은 "(백)정현이는 실전 감각을 더 끌어올린 뒤 올리려고 했는데 갑자기 변수가 생겼다. 생각보다 빠른 시점에 올라오게 됐다"고 전했다.

24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 5회초 삼성 백정현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.24/

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약 3달여 간의 재활과 2군 실전 점검을 마치고 돌아온 백정현의 활용법에 대해서는 신중한 태도를 보였다.

박 감독은 "콜업했으니 바로 써야 한다"면서도 "다만 실전 감각이 아직 완전히 올라오지 않았고 오랫동안 공백이 있었던 만큼, 기용 상황을 보면서 우선은 비교적 여유 있고 편안한 상황에 먼저 등판시켜 상태를 점검할 계획"이라고 설명했다.

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선두 KT 위즈를 바짝 추격하며 정규시즌 남은 10경기에 총력전을 기울이고 있는 삼성 입장에서 롱릴리프와 대체 선발로 활용가능한 김백산의 부상 이탈은 아쉽다.

하지만 한편으로는 경험 많은 베테랑 좌완 백정현이 실전공백을 딛고 좌완 불펜이 부족한 불펜진에 오아시스 같은 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com