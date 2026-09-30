"더블 에러는 아니지 않나" 넋 놓은 캐치 미스→송구 미스, 사령탑의 엄중 경고, 상무 전역 후 첫 홈런 골글 2루수 선발 출전 "왕옌청 대신 황준서"

2회 류지혁의 뜬공을 놓치고 허탈해하는 페라자. 출처=SBS스포츠 중계화면(티빙)

2회 류지혁의 뜬공을 놓치는 페라자. 출처=SBS스포츠 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스 김경문 감독이 전날 치명적인 수비 실책을 범한 외인 타자 요나단 페라자에게 확실한 경각심을 불어넣었다.

경기 중 교체로 분명한 메시지를 전했지만, 다음날 선발 라인업에 다시 넣어 속죄의 기회를 열어줬다.

한편, 상무 전역 후 879일 만에 홈런포를 쏘아 올린 '골든글러브 2루수' 정은원을 선발 라인업에 전격 기용했다.

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김경문 감독은 30일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 앞두고 전날 수비 상황에 대한 아쉬움과 이날 선발 라인업 구성에 대한 배경을 전했다.

한화는 전날(29일) 삼성전 2회말 수비 도중 우익수 페라자의 치명적인 포구 및 송구 실수가 겹치며 대거 4실점하는 빅이닝을 허용했다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기 지켜보는 한화 김경문 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

김 감독은 전날 페라자를 경기 중 이원석으로 교체했던 배경에 대해 "더블 에러는 좀 그렇지 않나. 공을 놓친 것도 그렇지만, 아웃될 수 있는 상황에서 던진 송구까지 실책이 됐다"며 "경기 전부터 남은 기간 팬들의 응원에 보답을 하는 경기를 해야 한다고 강조했는데, 그런 수비는 아니다 싶었다"고 설명했다.

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다만 김 감독은 이날 페라자를 다시 2번 우익수로 선발 출전시켰다.

김 감독은 "오늘 상대 선발이 외국인 투수(화이트 vs 후라도)끼리 맞붙는 경기라 승부욕이 있을 것이라 본다. 기회를 한 번 더 준 것"이라며 공수에 걸친 속죄의 활약을 기대했다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회말 정은원이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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이날 라인업의 가장 큰 변화는 8번 2루수로 선발 출전하는 정은원이다.

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정은원은 전날(29일) 7회초 교체 출전해 삼성 구원 투수 장찬희의 높은 직구를 당겨 상무 전역 후 첫 홈런포(투런 홈런)를 쏘아 올렸다.

2024년 5월 3일 광주 KIA전 이후 879일 만에 터진 반가운 대포였다.

김 감독은 정은원의 선발 기용에 대해 "기다리다가 나가서 잘한 선수다. 타구 질도 좋았다"며 "기존 2루수 이도윤이 왼발목 쪽에 약간의 타박상이 있기도 했고, 어제 좋은 타구를 보낸 은원이가 오늘 먼저 나간다"고 밝혔다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 황준서가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

한편, 아시안게임 중국전 등판 후 왼쪽 무릎 쪽에 미세 통증을 느낀 외국인 투수 왕옌청은 무리시키지 않기로 결정했다.

김 감독은 "본인은 테이핑을 하고서라도 던지겠다고 의욕을 보이지만 지금 무리할 상황은 아니다"라며 "아마 내일(10월 1일)은 다른 투수가 선발로 나오게 될 것이다. (황)준서가 자꾸 더 빨리 나가서 경험을 쌓는 게 낫다"고 설명했다. 미소를 지었다.

전날 선발이었던 박준영에 대해서는 "시즌 초반 일본 훈련 후 겁 없이 던질 때와 달리 상대 팀에 분석도 되고 공이 몰리는 경향도 생겼다. 하지만 마지막으로 한 번 더 던질 기회가 남아 있다. 이번 경험을 발판 삼아 다음 스프링캠프를 거치면 내년엔 더 좋아질 것"이라고 변함 없는 신뢰를 보냈다.

이날 한화는 최인호(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈 (좌익수)-강백호 (지명타자)-노시환 (3루수)-허인서 (포수)-김태연 (1루수)-정은원(2루수)-심우준 (유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 에이스 오웬 화이트가 선발 출격한다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com