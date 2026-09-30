"그동안 선발 3명으로 버텼는데"…김윤식에 장현식까지 돌아오면 '잇몸야구' 간신히 벗어나나 [인천 현장]

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 4회 솔로홈런을 날린 LG 박해민. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 정규시즌 막바지 순위 싸움의 명운이 걸린 인천 원정길. LG 트윈스 염경엽 감독의 표정에는 팽팽한 긴장감 속이 묻어났다. 부상 악재와 전력 누수로 한때 '3인 선발'이라는 극단적인 잇몸 야구로 버텨냈던 LG 마운드가, 가을야구를 코앞에 두고 마침내 가까스로 '선발 로테이션'을 제대로 꾸렸기 때문이다.

염 감독은 30일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG 랜더스와의 맞대결을 앞두고 취재진과 만났다.

이날 LG는 선발 라인업을 박해민(중견수)-구본혁(2루수)-오스틴 딘(지명타자)-문보경(3루수)-오지환(유격수)-송찬의(좌익수)-문정빈(1루수)-박동원(포수)-이재원(우익수)순으로 꾸렸다.

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이날 LG는 상대 선발로 나서는 좌완 투수 김건우를 공략하기 위해 타선에 우타자들을 적극배치했다. 박해민, 문보경, 오지환 등 팀의 코어 좌타자들을 중심에 배치하되, 2번에 구본혁을 전진 배치하고 송찬의, 문정빈, 박동원, 이재원까지 우타자들을 하위타선에 포진시켰다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 문보경ㅇ이 안타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

마운드에서는 우완 영건 박시원이 선발 중책을 맡았다. 염 감독은 "시원이가 마운드에서 던지는 내용을 지켜봐야 한다"라며 "그동안 많이 쉬어서 2주 만의 등판이다. 몸 상태도 가벼운 만큼 딱 5이닝만 잘 던져줬으면 좋겠다"라고 기대감을 드러냈다.

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이어 "박시원은 스스로 볼넷만 남발하지 않는다면 상대 타자들이 그렇게 쉽게 공략할 수 있는 투수가 아니다"라며 "스트라이크존을 과감하게 공략하며 공격적인 투구를 해주는 것이 관건"이라고 강조했다.

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부상에서 돌아온 장현식의 구속 회복에 대해서는 냉정한 평가를 내렸다. 염 감독은 "현식이의 지금 구속은 아직 정상적인 수준이 아니라고 봐야 한다"라며 "적어도 147~148㎞는 나와줘야 장현식다운 원래 위력이 나온다. 구속이 조금 더 올라와 줘야 한다"라고 짚었다.

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그나마 염 감독을 미소 짓게 만든 것은 포스트시즌을 앞두고 정상화된 선발진이다. LG는 그동안 주축 선발들의 줄부상으로 인해 로테이션에 심각한 과부하가 걸려 있었다. 하지만 이번 주를 기점으로 계산이 서는 선발 매치업이 차례로 가동된다.

염 감독은 "임찬규는 4일 휴식 후 등판하고, 그 다음에는 5일을 쉬고 들어갈 계획이다. 그동안 찬규가 계속 5일 로테이션을 돌아줬기 때문에 체력 안배를 계산하고 있다"라고 설명했다.

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8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 2회초 투구를 마친 박시원이 더그아웃으로 향하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

이어 "3, 4, 5일 잠실 KIA 타이거즈전에는 카를로스 카라스코, 김윤식 그리고 앤더스 톨허스트가 등판한다"라며 "선발 투수 거의 3명만 가지고 힘들게 돌리다가, 이제 드디어 4명, 5명이 채워졌다"고 말했다.

토종 에이스 임찬규와 빅리그 112승의 카라스코, 좌완 김윤식, 그리고 외국인 에이스 톨허스트까지 마운드 퍼즐이 그런대로 맞춰지면서, LG는 정규시즌 잔여 일정은 물론 다가올 가을야구에서도 불펜 과부하를 덜고 계산이 서는 마운드 운용을 펼칠 수 있게 됐다.

중요한 순간에 불펜데이를 해야하는 사령탑의 마음은 무거웠고 경기 후반 벤치의 계산은 늘 복잡했다.

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2주간 푹 쉰 박시원의 패기와 상대 좌완을 겨냥한 과감한 우타 라인업, 그리고 임찬규 카라스코 김윤식 톨허스트로 이어지는 탄탄한 5인 선발진의 완비로 '디펜딩 챔피언' LG 트윈스는 이제 더 높은 가을의 정상을 향해 조준을 마쳤다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 김윤식. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

고재완 기자 star77@sportschosun.com