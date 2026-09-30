3루심 향해 으르렁거린 만장일치 MVP 예약자, 11타수 연속 무안타 침묵에 '내일 지면 기나긴 겨울 어떻게 보내나?'

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 30일(한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 와일드카드시리즈 1차전서 6회초 체크 스윙 삼진을 당한 뒤 3루심을 향해 불만을 드러내고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]만장일치 MVP를 사실상 확정하고 포스트시즌에 들어간 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 첫 경기에서 체면을 구겼다.

PCA는 30일(이하 한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 내셔널리그(NL) 와일드카드시리즈(WCS) 1차전에 리드오프 중견수로 출전해 3타수 무안타 3삼진 1볼넷을 올리는데 그쳤다. 컵스는 0대9로 완패했다.

PCA는 정규시즌서 홈런(45)과 득점(119), 루타(357) 부문서 양 리그 통합 1위를 차지했고, NL에서는 장타율(0.570)과 OPS(0.943), OPS+(156)도 접수했다.

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또한 bWAR(9.8), fWAR(10.6)은 압도적인 차이로 최고치를 나타냈다. fWAR의 경우 2004년 배리 본즈(11.5) 이후 최고 기록을 세우며 공수주에 걸친 MVP로 손색없는 스탯을 과시했다.

특히 도루 41개를 성공해 역대 7번째로 40-40 클럽에도 가입해 만장일치로 NL 최고의 선수 자리를 확보했다는 평가. 이날 BBWAA(전미야구기자협회) 소속 투표단은 양 리그 MVP와 사이영상, 올해의 신인과 감독에 대한 투표를 실시했다. 월드시리즈 후 결과가 공개되는데, PCA가 만장일치 의견을 받았을 가능성이 매우 높다.

샌디에이고 선발투수 마이클 킹. AFP연합뉴스

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하지만 가을야구 첫 날 PCA는 샌디에이고 투수진에 속수무책으로 당했다. 1회초 첫 타석에서는 3구 삼진으로 물러났다. 우완 마이클 킹을 상대로 3구째 97.6마일 바깥쪽 직구에 방망이를 헛돌렸다.

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0-2로 뒤진 3회에는 2사후 볼카운트 3B1S에서 5구째 몸쪽 싱커를 볼로 골라 출루한 뒤 2루 도루에 성공했지만, 후속타 불발로 더 진루하지는 못했다.

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0-7로 뒤져 승부가 기운 6회 세 번째 타석에서도 삼진을 당했다. 볼카운트 1B2S에서 4구째 바깥쪽 어깨 높이로 날아든 95마일 높은 직구에 체크스윙을 하다 삼진 판정을 받았다.

PCA는 배트가 돌았다는 판정이 나오자 빌 밀러 3루심을 향해 연신 소리를 치고 인상을 찌푸리며 강한 불만을 나타냈다. 8회에는 좌완 마쓰이 유키의 원바운드 스플리터에 속아 또다시 헛스윙 삼진으로 돌아섰다.

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PCA가 3회 볼넷으로 출루한 뒤 2루 도루에 성공하고 있다. AP연합뉴스

2023년 메이저리그에 데뷔한 PCA는 지난해 처음으로 가을야구를 뛰었지만, 8경기에서 타율 0.185(27타수 5안타), 3타점, OPS 0.399로 극도의 부진을 나타냈다. 삼진은 무려 12번을 당해 삼진율이 41.4%에 달했다.

이날 3타수 무안타로 침묵해 포스트시즌 부진이 이어졌다고 보면 된다. 포스트시즌 통산 타율은 0.167(30타수 5안타)로 하락했고, 삼진율은 45,5%로 치솟았다. 특히 작년 밀워키 브루어스와의 디비전시리즈 4차전 이후 4경기 및 11타수 연속 무안타 행진 중이다.

MLB.com은 이날 PCA의 부진에 대해 'PCA는 이제 허무한 포스트시즌 탈락까지 9이닝이 남았을 지도 모른다. 자칫하면 PCA의 지울 수 없는 기록으로 굳어질 수도 있다'며 '그는 6회 체크 스윙 판정을 두고 3루심을 향해 으르렁거리며 불만을 표출했다. 최근 11타수 동안 안타를 한 개도 치지 못했는데, 물론 이 기록이 올해 그의 활약상을 대변하는 건 아니다. 하지만 내일 컵스가 반등하지 못하면 PCA는 자신의 실력을 다시 상기하며 길고 긴 가을과 겨울을 보내야 한다'고 논평했다.

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이날 샌디에이고 선발 킹은 7이닝 동안 1안타와 3볼넷을 내주며 무실점으로 틀어막는 눈부신 피칭을 펼치며 포스트시즌 통산 3승째를 올렸다. 컵스는 10월 1일 2차전서도 패하면 가을야구 탈락이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com