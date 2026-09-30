"난 삼성만 봅니다" 1위팀 적수 딱 하나다, 그리고…"영현이 오늘 또 씁니다"

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "난 삼성만 봅니다."

이강철 KT 위즈 감독이 30일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 1위 사수 의지를 불태웠다. 선두 KT는 시즌 성적 82승49패2무를 기록, 2위 삼성 라이온즈와 3경기차를 유지하고 있다. 3위 LG 트윈스와는 8경기차까지 벌어져 이제는 KT의 시야 밖이다. 오직 삼성의 추격만 신경 쓴다.

KT는 전날 KIA에 4-5로 끌려가다 9회 2사 만루에서 김상수에게 밀어내기 볼넷을 허용하고, 연장 10회 대거 3점을 뽑아 8대5로 기어코 승리했다. 이강철 감독은 대구에서 열린 한화 이글스와 삼성의 경기 상황을 계속 지켜보고 있었고, 삼성의 10대5 승리를 확인한 이후 어떻게든 경기를 뒤집기 위해 안간힘을 썼다.

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선발투수 로건 앨런이 3이닝 5실점으로 무너진 가운데 4회부터 빨리 오원석을 투입한 게 신의 한 수였다. 오원석은 2이닝을 깔끔하게 틀어막으면서 김도영-해럴드 카스트로-나성범의 홈런쇼로 뜨거웠던 KIA 타선을 잠재우는 데 앞장섰다.

이 감독은 "(오)원석이가 없었으면 로건을 어쩔 수 없이 놔뒀겠지만, 1점차라 모르는 거니까. 오원석한테 '어떻게 그렇게 했냐'고 했더니 자기도 모르겠다더라(웃음). 신기하다. 로건이 안 좋으니까. 로건이 1이닝 돌면 체력이 떨어지는 것 같아서 계속 원석이랑 둘이 붙여야 할 것 같다. 앞으로 한두 경기 나갈 것 같은데, 원석이랑 붙여서 내보낼 것"이라고 밝혔다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 오원석이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 마운드에 오른 KT 박영현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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마무리투수 박영현의 몫도 컸다. 2026 아이치-나고야아시안게임에서 박영현은 이미 많은 공을 던지고 온 상태였다. 지난 27일 일본과 결승전에서 1⅔이닝을 책임지면서 34구를 던졌고, 28일 귀국, 그리고 전날 KIA전에 마무리투수로 등판해 1⅓이닝 무실점 호투로 승리를 챙기면서 20구를 던졌다.

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이 감독은 전날 박영현의 등판을 예고하며 "삼십몇 구 던지니까 볼 좋은 거 봐. (박)영현이는 막 써야 돼"라고 했는데, 이날 취재진과 만난 자리에서 "내가 영현이 잘 던질 거라고 하지 않았나. 많이 던져야 잘 던진다니까. 어제도 보니까 진짜 공 좋더라. 그래서 오늘 한번 또 쓰려고 한다. 오늘은 나도 안 쓰려고 했는데, 자기가 된다고 했다. 영현이는 한 3일 이상 쉬면 힘을 주체할 줄 모르는 게 보여서 겁이 난다. 갔다 왔을 때는 하루 쉬었으니까 안 쓰려고 했는데, 어제는 상황이 안 쓸 수 없는 상황이었다. 다급한 상황이었고, 삼성이 이기고 있으니까"라고 이야기했다.

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이 감독은 남은 정규시즌 9경기도 삼성만 보면서 운영할 생각이라고 밝혔다.

이 감독은 "삼성 경기를 안 볼 수가 없다. 운영이 달라진다. 삼성이 질 것 같으면 나도 조금 편하게 갈 수 있다. 3경기차를 유지할 수 있으니까. 그럼 나도 여유 있게 가고, 투수 덜 쓰고. 이전까지는 LG에 KIA까지 봤었다. LG가 7연승할 때는 보다가 이제는 삼성만 본다. LG랑은 8경기차가 됐으니까. LG는 우리랑 남은 경기도 없다"며 오직 삼성만 보면서 1위 사수에 전력을 다하겠다고 다짐했다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 선수들이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com