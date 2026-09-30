[속보]전력질주 안된다니까… 삼성 초초초비상! 리딩히터 구자욱 1회 햄스트링 통증 교체 "병원진료 예정"

30일 대구 한화전 전력질주 2루타 후 왼쪽 허벅지를 부여잡고 교체된 구자욱. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]기어이 허벅지가 탈을 일으켰다.

삼성 라이온즈 구자욱이 주루 중 왼쪽 햄스트링 통증으로 경기중 교체됐다.

구자욱은 30일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스전에 3번 좌익수로 선발 출전했다.

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첫 타석부터 사달이 났다.

1회말 2사 후 첫 타석에서 한화 선발 오웬 화이트를 만난 구자욱은 2-2에서 바깥쪽 슬라이더를 당겨 2루를 맞고 중견수 쪽으로 굴절되는 안타를 날렸다.

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타구 굴절로 시간이 지체되는 사이 구자욱이 2루를 노렸다. 전력질주 끝 벤트레그 슬라이딩으로 세이프 되며 2루타를 완성했다. 하지만 슬라이딩을 하는 구자욱의 표정이 일그러졌다.

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30일 대구 한화전 전력질주 2루타 후 왼쪽 허벅지를 부여잡고 교체된 구자욱. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

곧바로 벤치에 사인을 보낸 뒤 왼쪽 허벅지를 부여잡았다.

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최근 구자욱은 전력 질주 후 왼쪽 허벅지 불편감을 여러차례 호소했다. 스스로 조심도 했다.

짧은 희생플라이 타구 때도 홈으로 득점을 포기하면서 전력질주를 자제했다. 그 편이 팀으로서도 더 큰 도움이 되는 절제였다.

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하지만 화이트 vs 후라도의 외인 에이스 선발 맞대결 속 1회 2사 후 득점권 찬스 욕심이 화를 불렀다. 결국 구자욱은 대주자 박승규로 교체됐다. 디아즈의 선제 적시타가 터졌으니 구자욱의 전력질주는 결실을 맺긴 했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

하지만 리딩히터 구자욱의 1회 교체는 삼성 입장에서 뼈아팠다.

불행 중 다행히 한참 누워 있던 구자욱이 부축 없이 제 발로 걸어나갔다는 점이다. 경과를 살펴봐야겠지만 경기 중 교체는 불안한 신호다.

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삼성 구단은 "구자욱 선수는 왼쪽 햄스트링 통증으로 교체됐다. 아이싱 진행 후 병원 진료 예정"이라고 설명했다.

1위 추격에 박차를 가하고 있는 삼성에 큰 악재가 터졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com