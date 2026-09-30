[속보]전력질주 안된다니까… 삼성 초초초비상! 리딩히터 구자욱 1회 햄스트링 통증 교체 "병원진료 예정"

[대구=스포츠조선 정현석 기자]기어이 허벅지가 탈을 일으켰다.
삼성 라이온즈 구자욱이 주루 중 왼쪽 햄스트링 통증으로 경기중 교체됐다.
구자욱은 30일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스전에 3번 좌익수로 선발 출전했다.
첫 타석부터 사달이 났다.
1회말 2사 후 첫 타석에서 한화 선발 오웬 화이트를 만난 구자욱은 2-2에서 바깥쪽 슬라이더를 당겨 2루를 맞고 중견수 쪽으로 굴절되는 안타를 날렸다.
타구 굴절로 시간이 지체되는 사이 구자욱이 2루를 노렸다. 전력질주 끝 벤트레그 슬라이딩으로 세이프 되며 2루타를 완성했다. 하지만 슬라이딩을 하는 구자욱의 표정이 일그러졌다.
곧바로 벤치에 사인을 보낸 뒤 왼쪽 허벅지를 부여잡았다.
최근 구자욱은 전력 질주 후 왼쪽 허벅지 불편감을 여러차례 호소했다. 스스로 조심도 했다.
짧은 희생플라이 타구 때도 홈으로 득점을 포기하면서 전력질주를 자제했다. 그 편이 팀으로서도 더 큰 도움이 되는 절제였다.
하지만 화이트 vs 후라도의 외인 에이스 선발 맞대결 속 1회 2사 후 득점권 찬스 욕심이 화를 불렀다. 결국 구자욱은 대주자 박승규로 교체됐다. 디아즈의 선제 적시타가 터졌으니 구자욱의 전력질주는 결실을 맺긴 했다.
하지만 리딩히터 구자욱의 1회 교체는 삼성 입장에서 뼈아팠다.
불행 중 다행히 한참 누워 있던 구자욱이 부축 없이 제 발로 걸어나갔다는 점이다. 경과를 살펴봐야겠지만 경기 중 교체는 불안한 신호다.
삼성 구단은 "구자욱 선수는 왼쪽 햄스트링 통증으로 교체됐다. 아이싱 진행 후 병원 진료 예정"이라고 설명했다.
1위 추격에 박차를 가하고 있는 삼성에 큰 악재가 터졌다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com