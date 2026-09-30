[오피셜] 올시즌 최종전은 10월 12일…KBO, 2차 잔여 11경기 일정 확정

사진제공=KBO

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO리그 정규시즌의 마침표가 다음 달 12일 찍힌다. 1차 잔여 경기 일정에서 비로 취소됐던 11경기가 최종 재배치되면서, 사상 초유의 5위 싸움과 상위권 순위 경쟁의 마지막 퍼즐이 완성됐다.

KBO(한국야구위원회)는 30일 KBO리그 정규시즌 2차 잔여 경기 일정을 공식 확정해 발표했다. 이번에 편성된 경기는 1차 잔여 경기 일정 당시 우천 등으로 순연됐던 11경기이며, 정규시즌 최종일은 10월 12일로 결정됐다.

주말을 넘어 10월 5일에도 경기가 열린다. 잠실에서는 KIA 타이거즈-LG 트윈스, 수원에서는 롯데 자이언츠-KT 위즈, 대전에서는 키움 히어로즈-한화 이글스, 대구에서는 두산 베어스-삼성 라이온즈, 창원에서는 SSG 랜더스-NC 다이노스의 피 말리는 3연전 혈투가 펼쳐진다.

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10월 6~7일 주중 2연전 직후인 8일(목)에는 잠실, 문학, 수원, 대전, 광주, 사직 등 전국 6개 구장에 걸쳐 취소 경기 예비일이 빽빽하게 배정됐다.

잔여 일정이 순조롭게 진행될 경우 10월 12일 잠실 롯데-두산, 대구 KT-삼성 , 광주 LG-KIA 전을 끝으로 올 시즌 144경기 페넌트레이스의 모든 일정이 마감된다.

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평일 18시 30분, 토요일 17시, 일요일 및 공휴일 14시의 경기시작 시작은 유지된다. 단, 10월 10일 경기는 다음 날 원정 이동을 고려해 해당 구단 요청 시 14시로 앞당겨질 수 있다.

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가장 뜨거운 관심사는 역시 포스트시즌이다. 와일드카드 결정전에 진출하는 구단의 정규시즌 마지막 경기와 와일드카드 결정전 1차전 개최일 사이에는 최소 하루의 공식 이동일을 보장한다.

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우천 등으로 연기된 경기가 포스트시즌 진출에 실패한 팀들 간의 경기이거나, 가을야구에 진출했더라도 해당 시리즈 매치업과 무관한 경기일 경우에는 정규시즌 최종일과 와일드카드 결정전 사이 이동일 또는 포스트시즌 기간 중에도 경기를 진행할 수 있도록 길을 열어뒀다.

정규시즌 최종일까지 1위 또는 5위 구단이 동률(두 팀)을 이룰 경우, KBO리그 규정에 의거해 와일드카드 결정전 전날 별도의 1위 또는 5위 순위 결정전(타이브레이커)을 치르게 된다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com