슬럼프여도 최형우는 조심해야지… 화이트 상대 140m 초대형 3점포, KBO 통산 최초 팀 5600홈런 달성

30일 대구 한화전 결정적 3점 홈런으로 팀 통산 5600홈런을 달성하는 최형우. 사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]아무리 슬럼프여도 최형우는 조심했어야 했다.

한화 이글스 에이스의 순간 방심이 화를 불렀다.

잠시 주춤하며 숨고르기를 하던 타격장인 최형우가 결정적인 순간 깨어났다.

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최형우는 30일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스전에 5번 지명타자로 선발 출전, 결정적인 순간 스리런 홈런을 터뜨렸다.

3-2 박빙의 리드를 지키던 5회말. 삼성은 김성윤 디아즈의 안타로 2사 1,3루 찬스를 잡았다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

최형우의 세번째 타석.

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전날까지 최근 10경기 타율은 0.179까지 떨어져 있었다. 사흘 휴식 후 출전한 전날도 컨디션이 좋아보이지 않았다. 3타수무안타. 타석에서 살짝 급해보이는 모습까지 포착됐다.

이날 첫 두 타석도 범타였다. 1회 좌익수 파울플라이, 3회 화이트의 초구 120㎞ 한가운데 커브를 공략했지만 2루 땅볼로 물러났다.

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그래도 KBO리그 통산 타점 1위 최형우. 빅찬스에서는 각별히 조심해야 할 타자였다.

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포수 허인서가 하이패스트볼을 요구했지만 초구 149㎞ 직구가 한가운데로 몰렸다. 딱 하나 실투만 보고 타석에 선 최형우가 놓칠 리가 없었다. 마음껏 강하게 당겼다. 우중간 담장을 훌쩍 넘어 관중석 상단에 떨어지는 대형 3점 홈런. 비거리가 무려 140m에 달하는 초대형 아치였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

시즌 18호 홈런을 날린 이 홈런으로 KBO리그 최초 팀 통산 5600홈런의 주인공이 됐다.

최형우의 한방으로 삼성은 한화 에이스 화이트를 상대로 6득점을 올리며 4연승을 향한 힘찬 발걸음을 옮겼다.

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최형우 벽을 넘지 못한 화이트는 선발 5이닝 동안 이재현(투런) 최형우(스리런)에게 홈런으로만 5실점 하며 8안타 1볼넷 3탈삼진 6실점으로 패전 위기에 몰렸다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com