아! 구자욱...삼성, 이기고도 찜찜, 후라도 3연속 QS+, 최형우 쐐기3점포, 질식수비 삼성, 한화 잡고 4연승[대구리뷰]

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 후라도의 3경기 연속 QS+ 호투와 야수들의 집중력 속에 신바람 4연승을 달렸다.

삼성은 30일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스전에서 6대2으로 승리하며 위닝시리즈를 확보했다. 지난달 14일 대구경기 이후 한화전 5연승. 1일 시즌 최종전을 앞두고 올시즌 한화전 11승1무3패의 절대 우위를 유지했다.

삼성 아리엘 후라도와 한화 오웬 화이트의 외인 선발 맞대결.

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전날 대승을 거둔 삼성이 먼저 기세를 올렸다.

1회말 2사 후 3번 구자욱이 2루를 맞고 중견수 쪽으로 굴절되는 안타를 날렸다.

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타구 굴절로 시간이 지체되는 사이 구자욱이 2루를 노렸다. 전력질주 끝 벤트레그 슬라이딩으로 세이프 되며 2루타를 완성했다. 하지만 슬라이딩을 하는 구자욱의 표정이 일그러졌다. 곧바로 벤치에 사인을 보낸 뒤 왼쪽 허벅지를 부여잡았다. 결국 구자욱은 대주자 박승규로 교체됐다. 디아즈의 선제 적시타가 터지며 구자욱의 전력질주는 결실을 맺긴 했다.

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하지만 리딩히터 구자욱이 햄스트링 통증으로 교체되면서 막판 선두 싸움에 올인하고 있는 삼성 벤치는 근심에 휩싸였다. 삼성 구단은 "구자욱 선수는 왼쪽 햄스트링 통증으로 교체됐다. 아이싱 진행 후 병원 진료 예정"이라고 설명했다.

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아시안게임을 마치고 복귀한 전날 결정적 타점과 호수비를 선보인 삼성 유격수 이재현은 이날도 폭발했다.

1-0으로 앞선 2회 1사 후 동기생 김영웅이 1-2루 간 깊숙한 땅볼 타구 때 전력질주에 이은 1루 헤드퍼스트 슬라이딩 투혼으로 내야안타를 만들어냈다.

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1사 1루에서 맞이한 첫 타석. 이재현은 한화 에이스 화이트의 높은 직구와 커터 볼 3개를 잇달아 골라낸 이재현은 3B0S에서 4구째 148㎞ 한가운데 패스트볼을 기다림 없이 힘껏 당겼다. 큰 포물선을 그린 타구는 높은 각도로 좌중간 담장을 훌쩍 넘었다. 3-0으로 달아나는 시즌 16호 투런홈런. 이 홈런으로 이재현은 지난해에 이어 개인 통산 한 시즌 최다 홈런 타이 기록을 세웠다.

한화가 3회초 반격에 나섰다. 1사 후 선발 출전한 정은원이 안타를 치고 나가자 심우준이 벼락 같은 투런홈런(시즌 7호)로 2-3으로 바짝 추격했다. 한화는 2사 만루 찬스로 후라도를 압박했지만 노시환이 삼진으로 물러나며 동점을 만드는 데 실패했다.

삼성이 3-2 박빙의 리드를 지키던 5회말. 삼성은 김성윤 디아즈의 안타로 2사 1,3루 찬스를 잡았다.

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30일 대구 한화전 결정적 3점 홈런으로 팀 통산 5600홈런을 달성하는 최형우. 사진제공=삼성 라이온즈

최형우의 세번째 타석.

전날까지 최근 10경기 타율은 0.179까지 떨어져 있었다. 사흘 휴식 후 출전한 전날도 컨디션이 좋아보이지 않았다. 3타수무안타. 타석에서 살짝 급해보이는 모습까지 포착됐다.

이날 첫 두 타석도 범타였다. 1회 좌익수 파울플라이, 3회 화이트의 초구 120㎞ 한가운데 커브를 공략했지만 2루 땅볼로 물러났다.

그래도 KBO리그 통산 타점 1위 최형우. 빅찬스에서는 각별히 조심해야 할 타자였다.

포수 허인서가 하이패스트볼을 요구했지만 초구 149㎞ 직구가 한가운데로 몰렸다. 딱 하나 실투만 보고 타석에 선 최형우가 놓칠 리가 없었다. 마음껏 강하게 당겼다. 우중간 담장을 훌쩍 넘어 관중석 상단에 떨어지는 대형 3점 홈런. 비거리가 무려 140m에 달하는 초대형 아치였다.

시즌 18호 홈런을 날린 이 홈런으로 KBO리그 최초 팀 통산 5600홈런의 주인공이 됐다.

삼성 선발 후라도는 7이닝 동안 97구를 던지며 7안타 1볼넷 4탈삼진 2실점으로 9연승과 함께 시즌 9승째(1패)를 거뒀다. 최근 3경기 연속 퀄리티스타트+(7이닝 3자책 이내)의 상승흐름을 유지하며 팀의 연승을 이끌었다. 삼성 야수진은 고비 때 마다 호수비로 후라도의 롱런을 도왔다.

3루수 김영웅이 잇달아 좋은 수비를 선보였고, 7회 2사 2루에서는 우익수 김성윤이 최인호의 안타성 타구를 슬라이딩 캐치로 막아내며 후라도의 QS+ 완성을 도왔다.

반면, 최형우 벽을 넘지 못한 화이트는 선발 5이닝 동안 이재현(투런) 최형우(스리런)에게 홈런으로만 5실점 하며 8안타 1볼넷 3탈삼진 6실점으로 최근 3연패와 함께 시즌 12패(7승).

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈