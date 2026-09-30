"국대 듀오, 무섭게 컸더라"…나고야金 안고 문학에서 어떻게 더 무서워졌나 [인천 승장]

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 9회말 끝내기 역전승을 거뒀다. 9회말 끝내기 안타를 날리고 동료들의 축하를 받고 있는 SSG 정준재. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 타격하는 SSG 조형우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "9회까지 0-3으로 끌려가는 상황에서도 모든 선수들이 끝까지 포기하지 않고 이기고자 하는 무서운 집중력을 보여줬다. 특히 아시안게임 금메달을 따고 온 조형우와 정준재가 한층 더 성장한 모습을 보여줘 사령탑으로서 정말 뿌듯하다."

8회까지 단 1점도 내지 못하고 0-3으로 끌려가며 패색이 짙었던 경기. 하지만 9회말 정규이닝 마지막 공격에서 기적 같은 4득점 빅이닝이 터졌다. 상대 마무리 손주영을 두들겨 턱밑까지 추격한 뒤, 상대 폭투와 정준재의 극적인 끝내기 안타로 4대3 대역전 드라마를 완성했다.

짜릿한 1점 차 뒤집기 승리로 문학을 열광의 도가니로 몰아넣은 SSG 랜더스 이숭용 감독은 경기 후 상기된 표정으로 더그아웃을 지켰다.

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이 감독은 가장 먼저 0-3으로 뒤진 벼랑 끝에서도 끝까지 방망이를 거두지 않은 선수단 전체의 투혼에 깊은 감사를 표했다.

그는 "9회까지 상대에게 끌려가는 상황에서도 모든 선수들이 끝까지 포기하지 않고 이기고자 하는 집중력을 보여줬다"라고 총평했다.

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이날 대역전극의 중심에는 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 목에 걸고 돌아온 '국대 듀오' 포수 조형우와 내야수 정준재가 있었다.

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30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 김건우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

무사 1, 2루에서 최지훈의 안타로 만든 1사 만루 찬스. 조형우는 상대 마무리 손주영의 공을 결대로 받아쳐 좌전 2타점 적시타를 터뜨리며 승부를 2-3 한 점 차로 좁히는 결정적 뇌관을 당겼다. 이어 3-3 동점으로 맞선 2사 1, 2루에서는 정준재가 시원한 끝내기 안타를 작렬하며 승부에 마침표를 찍었다.

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이 감독은 두 선수를 향해 아낌없는 엄지를 치켜세웠다. 그는 "특히 추격의 불씨를 살리는 2타점 적시타를 기록한 조형우와 마지막 기회를 놓치지 않고 끝내기 안타를 만들어낸 정준재를 칭찬하고 싶다"라며 "국가대표팀을 다녀온 두 선수가 한층 더 성장한 모습을 보여 뿌듯하다"고 웃었다

김건우는 이날 5이닝 동안 3피안타 3볼넷 9탈삼진 2실점으로 역투하며 LG의 우타 도배 타선을 상대로 완벽한 투수전을 이끌었다. 비록 6회 무사 1, 2루 위기를 맞고 불펜이 승계 주자를 홈으로 들여보내며 데뷔 첫 '시즌 10승' 달성은 다음 기회로 미뤘지만, 구위만큼은 에이스다운 위용을 뽐냈다.

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30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 9회말 끝내기 역전승을 거뒀다. 9회말 끝내기 안타를 날리고 동료들의 축하를 받고 있는 SSG 정준재. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

이 감독은 "선발 김건우도 오늘 좋은 투구를 보여줬는데, 10승을 달성하지 못한 점은 아쉽다. 다음 등판까지 잘 준비해서 데뷔 첫 시즌 10승이라는 의미 있는 기록을 달성할 수 있었으면 한다"라고 마음을 전했다.

마지막으로 이 감독은 목청껏 응원가를 불러준 랜더스 팬들을 향해 고개를 숙이며 "끝까지 포기하지 않고 선수단을 응원해주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 내일 경기도 잘 준비해서 팬 여러분의 뜨거운 응원에 좋은 경기로 보답하겠다"고 각오를 다졌다.

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 9회말 끝내기 역전승을 거뒀다. 9회말 끝내기 안타를 날리고 동료들의 축하를 받고 있는 SSG 정준재. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

고재완 기자 star77@sportschosun.com