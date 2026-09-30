'현실' 아닌 '의지'의 문제다. 사령탑이 콕 짚어 칭찬한 "선수들의 집중력", 후라도 호투·최형우 쐐기포도 결정적

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]후라도의 압도적인 투구, 베테랑 최형우의 결정적인 한 방, 그리고 공수에서 집중력을 발휘한 야수들의 호수비까지. 삼성 라이온즈가 신바람 4연승을 달리며 선두 탈환을 향한 뜨거운 추격을 이어갔다.

삼성은 30일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 선발 아리엘 후라도의 7이닝 2실점 QS+ 호투와 최형우의 초대형 쐐기 3점 홈런, 이재현의 초반 2점 홈런 등을 묶어 6대2로 승리했다.

이날 승리로 대구 홈 4연승을 달린 삼성은 한화전 5연승을 이어가며 위닝시리즈를 일찌감치 확보했다. 시즌 최종전(10월 1일)을 앞두고 올 시즌 한화전 상대 전적도 11승 1무 3패로 절대 우위를 굳건히 지켜냈다.

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경기 초반 기선제압은 삼성의 몫이었다. 1회말 2사 후 구자욱이 2루수 맞고 굴절된 안타 때 전력 질주 후 벤트레그 슬라이딩으로 2루타를 만들어냈다. 이 과정에서 구자욱은 왼쪽 햄스트링 통증을 느껴 박승규로 교체됐지만, 후속 르윈 디아즈의 선제 적시타가 터지며 값진 결실을 맺었다.

2회말에는 '국대 유격수' 이재현의 방망이가 불을 뿜었다. 김영웅의 헤드퍼스트 슬라이딩 투혼의 내야안타로 만든 1사 1루 찬스에서 이재현은 스리볼에서 한화 선발 오웬 화이트의 4구째 148km 패스트볼을 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 비거리 120m 투런포(시즌 16호)를 쏘아 올렸다.

이 홈런으로 이재현은 개인 통산 한 시즌 최다 홈런 타이 기록을 기록했다.

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한화가 3회초 심우준의 2점 홈런으로 2-3까지 바짝 추격하며 2사 만루 위기까지 내몰렸지만, 후라도가 노시환을 삼진으로 잡아내며 동점을 허용하지 않았다.

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3-2 박빙의 리드가 이어지던 5회말, 삼성의 베테랑 해결사 최형우가 승부에 확실한 도장을 찍었다.

김성윤과 디아즈의 안타로 만든 2사 1, 3루 찬스. 앞선 두 타석에서 범타로 물러났던 최형우는 한가운데 몰린 화이트의 149km 직구를 거침 없이 당겼다.

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우중간 관중석 상단에 꽂히는 비거리 140m짜리 초대형 3점 홈런(시즌 18호). 이 한 방으로 삼성은 KBO리그 최초 팀 통산 5600홈런이라는 대기록을 완성함과 동시에 6-2로 격차를 벌리며 승기를 굳혔다.

삼성 선발 후라도는 7이닝 동안 97구를 던지며 7안타 1볼넷 4탈삼진 2실점(2자책) 호투로 개인 9연승과 함께 시즌 9승(1패)째를 수확했다.

최근 3경기 연속 퀄리티스타트+(7이닝 이상 3자책 이하)의 눈부신 상승세를 이어갔다. 야수진 역시 1회 구자욱의 점프 캐치와 1루주자 포스아웃, 3루수 김영웅의 연속 호수비와 7회 2사 2루에서 나온 우익수 김성윤의 슬라이딩 캐치 등 공수에서 고도의 집중력을 발휘하며 후라도의 박수갈채를 이끌어냈다.

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경기 후 삼성 박진만 감독은 "선발 후라도가 7회까지 긴 이닝을 막아줘 불펜 운용에도 큰 도움이 됐다. 본인 역할을 완벽히 해냈다"며 "1회 디아즈의 선취점과 2회 이재현의 2점 홈런으로 기세를 잡은 뒤, 추격당하는 상황에서 최형우가 꼭 필요한 시점에 결정적인 3점 홈런을 터뜨려 승리할 수 있었다"고 총평했다.

이어 박 감독은 "오늘 야수들이 고비마다 집중력 있는 모습으로 좋은 수비를 펼쳐 투수들을 도왔고, 뒤이어 오른 불펜진도 모두 잘 던져줬다"며 야수진과 투수진의 집중력을 콕 짚어 격려했다.

시즌 9승째를 챙긴 후라도는 "오늘 전반적으로 구종 컨디션이 다 괜찮았다. 범타가 잘 유도됐고 3회 고비를 잘 넘겨 긴 이닝을 소화할 수 있었다"며 "팀 전체가 매 경기 최선을 다해 싸우고 있다. 선두 KT의 기세도 만만치 않지만, 정규시즌 1위로 마무리하기 위해 끝까지 포기하지 않고 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

타선의 핵 구자욱의 부상 이탈이 찜찜함으로 남았지만, 1위 탈환을 향한 삼성 선수단의 똘똘 뭉친 의지를 확인할 수 있었던 경기였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈