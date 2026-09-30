'충격 또 역전패' KIA, 막내 인생투+3위 날렸다…KT 1위 굳히기, 힐리어드 40호포[광주 리뷰]

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드에게 동점 투런포를 허용한 KIA 곽도규가 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 전상현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 이틀 연속 뼈아픈 역전패를 당했다.

KIA는 30일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에서 2대3으로 졌다. 전날 KT에 연장 10회 5대8로 역전패한 여파가 이어졌다.

4위 KIA는 시즌 성적 72승60패2무를 기록, 3위 LG 트윈스와 1경기차로 좁힐 기회를 또 놓쳤다. SSG가 이틀 연속 LG를 잡으며 KIA가 3위로 올라설 절호의 기회를 마련해 줬지만, 거부했다.

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1위 KT는 시즌 성적 83승48패4무를 기록, 2위 삼성 라이온즈와 3경기차를 유지했다.

KT는 최원준(우익수)-김민혁(좌익수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-김상수(2루수)-류현인(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수)-으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 데이비스 대니엘.

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KIA는 박정우(우익수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(지명타자)-김선빈(2루수)-한준수(포수)-하주석(유격수)-김호령(중견수)이 선발 출전했다. 선발투수는 김태형.

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막내 김태형이 큰일을 했다. 5이닝 91구 6안타 2볼넷 1삼진 무실점 호투를 펼치며 KT와 팽팽한 흐름을 유지해 줬다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 김태형. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회말 1사 2루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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6회부터는 불펜 총력전이었으나 결과가 좋지 못했다. 이범호 KIA 감독은 이날 경기 전에 이의리를 더는 마무리투수로 쓰지 않고, 곽도규와 전상현을 상황에 따라 번갈아 마무리로 기용하겠다고 밝혔다. 공교롭게도 곽도규와 전상현이 나란히 실점해 패배로 이어졌다.

이의리(⅓이닝)-성영탁(⅔이닝)-곽도규(1이닝 2실점)-조상우(1이닝)-전상현(1이닝 1실점)이 이어 던졌다.

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KIA는 2차례 만루 위기를 꾸역꾸역 넘기며 0-0 팽팽한 흐름을 유지했다. 4회초 2사 만루에서는 김태형이 최원준을 3루수 파울플라이로 돌려세워 고비를 넘겼고, 6회초 1사 만루 위기에서는 성영탁이 대타 장성우를 3루수 병살타로 처리해 실점을 막았다.

KT 선발 대니엘에게 5회까지 삼진 11개를 헌납했던 KIA 타선이 6회말 드디어 터졌다. 1사 후 김도영이 우중간 담장을 때리는 2루타로 물꼬를 텄다. 해결사는 카스트로였다. 볼카운트 0B1S에서 대니엘의 체인지업을 걷어올려 선취 투런포로 연결했다. 시즌 18호포.

리드는 오래 가지 않았다. 7회초 곽도규가 힐리어드에게 일격을 당했다. 선두타자 최원준을 볼넷으로 내보내고, 다음 2타자를 범타로 잘 돌려세웠으나 힐리어드에게 우중월 동점 투런포를 허용했다. 힐리어드는 시즌 40홈런 고지를 밟았다.

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9회초 끝내 역전을 허용했다. 전상현이 선두타자 권동진에게 우중월 솔로포를 얻어맞은 것. 볼카운트 3B1S로 몰린 상황에서 시속 142㎞ 직구가 한가운데로 몰리니 여지 없었다.

KT는 KIA와 달리 9회말을 지킬 확실한 마무리투수가 있었다. 박영현이 등판해 깔끔하게 1이닝을 틀어막아 시즌 28호 세이브를 챙겼다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 마운드에 오른 KT 박영현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com