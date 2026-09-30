'니가 가라~ 준PO 직행' 4연패 당한 LG, 그래도 불행 중 다행? 에이스 무너지고 마무리 털려도 리그 3위 유지[인천현장]

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[인천=스포츠조선 송정헌 기자] 3-0으로 앞서던 9회말 믿을 수 없는 3-4 역전패를 당했다. 가을야구를 앞두고 치열한 순위 싸움을 펼치고 있는 LG가 고춧가루 부대 SSG에 이틀 연속 패배를 당했다. LG는 최근 경기 4연패.

LG 트윈스가 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 원정 2연전을 모두 패했다. 29일 SSG 외국인 에이스 아빌라에게 1-7 완투패를 당했던 LG는 30일 경기에서 9회초 3-0으로 승리를 눈앞에 뒀으나 마지막 9회말 믿었던 마무리 투수 손주영이 무너지며 4실점 또다시 승리를 내줬다.

29일 경기 SSG 선발 아빌라는 9이닝 1피홈런, 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 LG 타선을 막았다. LG 선발 톨허스트는 1회부터 실점을 내주며 피홈런 2방까지 허용 3이닝 4실점(3자책)으로 조기 강판 당했다.

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29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회부터 실점을 허용한 LG 톨허스트. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회부터 실점을 허용한 LG 톨허스트. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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30일 LG는 선발 박시원이 SSG 타선을 상대로 5이닝 무실점으로 호투를 펼쳤으나 아쉽게 팀 패배로 승리를 기록하지 못했다. LG 마무리 투수 손주영은 팀이 3-0으로 앞선 9회말 마운드에 나서 손쉽게 세이브를 기록하는듯했으나 4실점을 내주며 블론세이브 패전투수가 됐다.

SSG는 9회말 전의산, 고명준이 연속 안타를 날리며 무사 1, 2루 기회를 만들었다. 1사 후 최지훈 우전안타로 1사 만루. 타석에 나선 조형우가 손주영을 상대로 2타점 적시타를 날렸다.

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3-2 턱밑 추격에 나선 SSG는 대타 오태곤이 유격수 땅볼로 물러났으나 2사 1, 3루에서 손주영이 동점을 허용하는 폭투가 나왔다. 박동원이 잡지 못하고 볼이 빠지자 3루주자 최지훈이 득점하며 3-3 승부를 원점으로 돌렸다.

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이어진 2사 1, 2루에서 아시안게임 금메달리스트 정준재가 승부에 마침표를 찍는 끝내기 안타를 날렸다. SSG는 아시안게임 후 리그에 복귀한 조형우와 정준재가 팀 승리를 이끌었다.

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 9회말 끝내기 역전승을 거뒀다. 9회말 끝내기 안타를 날리고 동료들의 축하를 받고 있는 SSG 정준재. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

LG 마무리 투수 손주영은 올 시즌 한 경기 첫 4실점을 내줬다. 최다 실점은 2실점이었다. 올 시즌 1승 30세이브 무패를 달리던 손주영이 9월 마지막 날. 가장 중요한 승부를 펼쳐야 중요한 시기에 가장 뼈아픈 1패를 당했다.

시즌 막바지 리그 3위를 달리고 있는 LG는 가을야구를 앞두고 4연패 늪에 빠졌다. LG의 올 시즌 전적은 75승 1무 59패.

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LG에게 불행 중 다행인 점은 치열한 순위 싸움을 벌이고 있는 리그 4위 KIA도 KT에 이틀 연속 역전패를 당하며 승차를 줄이지 못했다는 것이다.

KIA는 72승 2무 60패를 기록 중이다. 리그 10경기를 남겨 둔 KIA와 9경기를 남겨 둔 LG의 승차는 2경기뿐이다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드에게 동점 투런포를 허용한 KIA 곽도규가 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회초 KT 권동진이 역전 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/