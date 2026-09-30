'김하성 2차전도 선발 확정' 이정도면 감독 뚝심, 1차전 대타 교체에도 또 유격수 출전

AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 2차전에도 선발 유격수로 출전한다.

애틀랜타는 1일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 2026 메이저리그(MLB) 내셔널리그 와일드카드시리즈(3전 2선승제) 필라델피아 필리스와 2차전 맞대결을 펼친다.

애틀랜타는 우완 투수 타일러 말리를 선발 투수로 내세웠고, 필라델피아는 좌완 투수 크리스토퍼 산체스가 출격한다.

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김하성은 1차전에 이어 2차전에서도 선발 유격수로 라인업에 이름을 올렸다. 와일드카드 시리즈 1차전에서 9번타자-유격수로 선발 출전한 김하성은 2타수 무안타를 기록했다.

3회 첫 타석에서 파울팁 삼진, 5회 두번째 타석에서 헛스윙 삼진으로 물러난 김하성은 7회 세번째 타석을 앞두고 대타로 교체되며 출전을 마감했다. 애틀랜타는 1차전에서 8회말에 터진 오스틴 라일리의 3점 홈런을 앞세워 5대3 역전승을 따냈다.

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애틀랜타 월트 와이스 감독은 2차전에서도 다시 한번 김하성을 유격수로 선택했다. 김하성 외에 확실하게 안정적인 수비 능력을 보유한 유격수가 마땅치 않은 팀 사정상, 그의 수비력에 기대를 걸고있는 것으로 보인다.

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김하성은 2차전에서도 9번타자-유격수로 출전한다. 애틀랜타는 로날도 아쿠냐 주니어(우익수)-드레이크 발드윈(지명타자)-오지 알비스(2루수)-맷 올슨(1루수)-마우리시오 듀본(좌익수)-라일리(3루수)-마이클 해리스(중견수)-션 머피(포수)-김하성으로 이어지는 라인업을 꾸렸다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com