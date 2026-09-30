초대박! 20홈런-30도루 조원빈, 이제 40인 로스터 보인다…美 현지 "꽤 확실한 후보"

사진출처=스프링필드 카디널스 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 세인트루이스 카디널스가 조원빈을 40인 로스터에 포함시켜야 한다는 주장이 제기됐다.

세인트루이스 지역 NBC 계열 방송사인 KDSK는 30일(한국시각) '새 시즌 세인트루이스가 풀어야 할 10대 과제'라는 제하의 기사에서 조원빈을 40인 로스터에 포함시켜야 한다고 지적했다. 매체는 '외야수 조원빈은 피오리아(하이싱글A)와 스프링필드(더블A)에서 뛰면서 20홈런-30도루를 기록하며 부활에 성공했다'고 설명했다. 이어 유격수 헤수스 바에즈와 우완 투수 제이콥 오들, 외야수 콜튼 레드베터까지 4명을 '꽤 확실한 후보(pretty obvious choices)'라고 평했다.

조원빈은 올 시즌 하이싱글A 56경기 타율 0.269(193타수 52안타) 8홈런 39타점, 출루율 0.395, 장타율 0.487, OPS(출루율+장타율) 0.882의 좋은 활약으로 지난 6월 말 더블A에 승격했다. 승격 이후 54경기 타율 0.272(184타수 50안타) 12홈런 35타점, 출루율 0.389, 장타율 0.516, OPS 0.905를 기록했다. 하이싱글A와 더블A를 합친 올 시즌 전체 성적은 110경기 타율 0.271, 20홈런 74타점, 30도루, OPS 0.893. 미국 무대에 진출한 한국인 선수 중 처음으로 마이너리그 한 시즌 20홈런-30도루를 달성했다. 스프링필드 소속으로 나선 올해 더블A 포스트시즌에서는 4경기 연속 안타 및 출루율 0.435를 기록했다.

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사진출처=스프링필드 카디널스 SNS

조원빈은 2022년 1월 세인트루이스와 계약금 50만달러에 국제 아마추어 자유계약을 맺었다. 데뷔 첫 해 루키리그를 거쳐 이듬해 싱글A로 승격했고, 2024년엔 하이싱글A에 진입하는 등 매년 한 단계씩 상위 레벨로 올라섰다. 지난해에는 싱글A 4경기에서 16타수 5안타 1홈런 6타점을 터뜨리며 하이싱글A에 복귀했지만, 90경기 타율 0.236(313타수 74안타) 6홈런 47타점, 출루율 0.346, 장타율 0.342, OPS 0.688로 다소 정체됐다는 평가를 받기도 했다. 그러나 올해 활약을 계기로 다시금 세인트루이스의 주목을 받고 있다.

조원빈에게 이번 오프시즌 40인 로스터 결정은 특히 중요하다. 만 18세 이하였던 2022년 세인트루이스와 국제 아마추어 계약을 했기 때문에, 올겨울 룰(Rule)5 드래프트 보호 대상이다. 세인트루이스가 40인 로스터에 포함시키지 않을 경우, 다른 구단의 지명을 받을 수 있다.

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40인 로스터에 진입하게 되면 메이저리그 승격으로 가는 중요한 관문을 넘게 된다. 40인 로스터에 포함된 마이너리거는 구단이 필요할 때 26인 메이저리그 로스터로 콜업할 수 있다. 새 시즌 활약 여부에 따라 조원빈에게 꿈에 그리던 빅리그 콜업 기회가 찾아올 수도 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com