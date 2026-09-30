두 달 넘게 못 뛴 선수가 송성문 밀어냈다…SD 반전 선택, 이유는 컵스 좌완이었다

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[스포츠조선 박상경 기자] 샌디에이고 파드리스는 왜 멀티 백업 송성문을 와일드카드시리즈(NLWCS)에서 제외했을까.

송성문은 이번 NLWCS 엔트리 포함이 유력시 됐다. 유격수 뿐만 아니라 2루수, 3루수 등 내야 백업이 가능하고 대주자 역할도 충분히 수행할 수 있다는 평가를 받았기 때문이다. 그러나 샌디에이고는 송성문 대신 미겔 안두하르를 택했다.

매치업이 선택을 좌우했다는 평가가 나오고 있다. NBC 샌디에이고는 30일(한국시각) NLWCS 로스터를 분석하면서 '컵스가 매슈 보이드, 이마나가 쇼타 등 좌완 옵션이 많다는 점이 좌타자인 송성문 대신 우타자인 안두하르를 택한 요인'이라고 지적했다.

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안두하르는 지난 7월 20일 캔자스시티 로열스전에서 사구에 맞아 오른 손목 골절상을 했다. 이튿날 부상자 명단(IL)에 등재된 그는 정규시즌을 그대로 마감했다. 하지만 이번 NLWCS 로스터에 합류하면서 복귀를 알렸다.

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안두하르는 올 시즌 74경기 타율 0.259(239타수 62안타) 5홈런 22타점 2도루, 출루율 0.303, 장타율 0.423, OPS(출루율+장타율) 0.726을 기록했다. 송성문(78경기 타율 0.191, 1홈런 17타점 13도루, 출루율 0.291, 장타율 0.244, OPS 0.535)에 비해 기록 면에서는 앞서는 게 사실이다. 그러나 부상으로 후반기 일정 대부분을 소화하지 못했던 안두하르의 감각 문제를 고려할 때, 과연 기록에 걸맞은 모습을 보여줄지에 대한 시선은 엇갈렸다.

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샌디에이고는 30일 컵스를 상대로 안방에서 8대0 완승을 거뒀다. 1승만 추가하면 밀워키 브루어스가 기다리고 있는 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에 진출한다. 안두하르는 이날 대타 출전 없이 벤치를 지켰다.

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현지에서는 송성문의 로스터 제외를 컵스의 좌완 투수진과 플래툰 활용을 고려한 선택으로 해석하고 있다. NLDS에 진출하게 되면 상대 전력과 팀 전략에 따라 선택은 또 바뀔 수도 있는 셈이다. 샌디에이고가 가을야구에서 롱런한다면 송성문에게도 기회가 돌아갈 가능성은 충분하다고 볼 수 있는 대목이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com