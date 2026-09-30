"2S몰아넣어 타자 극도의 압박감"…염갈량도 반하게 만든 '아빌라표' 마운드 운영

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 완투패를 당했지만 그 선발 투수에 대해선 극찬을 아끼지 않았다.

LG 트윈스 염경엽 감독은 지난 달 30일 SSG 랜더스 페드로 아빌라에 대해 "지금 KBO리그에서 구위나 구종 가치를 보면 아빌라가 단연 1등이다. 볼넷이 없으니 이닝이 짧아지고, 구위가 워낙 압도적이니 타자들의 타석 성향 자체를 바꿔버린다"고 치켜세웠다.

KBO리그 최고의 '전략가'이자 데이터 야구의 대가인 염 감독마저 찬사를 쏟아냈다. 전날 104구 완투를 펼치며 LG 타선을 잠재운 아빌라(29)의 투구에 대해 "타자들이 2S 전에 초구부터 덤비게 만드니까 투수가 투구 수를 아끼며 7~8이닝을 거뜬히 던지게 된다"고 혀를 내둘렀다.

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패장의 입장이었지만 염 감독은 아빌라의 기량을 깎아내리기보단 담담하게 실력을 인정했다. "내가 봤을 때 현재 KBO리그의 여러 가지 조건을 종합해 보면 구위와 구종 완성도 모두 아빌라가 1등인 것 같다"라고 말한 염 감독은 "1점대 평균자책점이 증명해주고 있다. 한두 경기 반짝한 것도 아니고 13경기를 던지면서 이 성적을 유지하고 있다는 것은 우리 팀뿐만 아니라 리그 모든 팀 타자들에게 가장 공략하기 어려운 피처라는 의미"라고 짚었다.

이어 "다른 구단 몇몇 감독들과 대화를 나눠봐도 다들 똑같이 인정하더라. 감독들 사이에서도 '올해 외인 투수 중에서는 아빌라가 최고'라는 평가가 지배적"이라고 현장의 분위기를 전했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 4회초 무사 1루 삼성 구자욱 타석 때 주심이 보크를 선언하자 LG 염경엽 감독이 나와 어필하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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염경엽 감독이 투수에게 가장 높게 평가한 대목은 바로 '칼날 제구와 볼넷 억제력'이다. 주자를 공짜로 내보내지 않는 공격적인 피칭이야말로 선발 투수의 수명을 늘리는 제1덕목이라는 설명이다.

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염 감독은 아빌라에 대해 "제구력이 워낙 좋아 볼넷이 거의 없더라"며 "볼넷이 없어야 투구 수를 아낄 수 있고, 투구 수가 적어야 한 경기에서 7이닝, 8이닝, 나아가 완투까지 긴 이닝을 던질 수 있다. 선발 투수에게 이것보다 큰 무기는 없다"라고 강조했다.

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'상대 타자들의 접근 방식(어프로치) 자체를 강제로 뒤흔든다'는 지론도 있다. 염 감독은 "구위까지 워낙 묵직하다 보니 상대 타자들의 타석 성향을 통째로 바꿔버린다"라며 "타자 입장에서 볼카운트 2S에 몰리면 압박감을 느낀다. 결국 2S가 되기 전에 초구부터 무조건 방망이를 내서 빨리 승부를 보려고 덤벼들게 된다"라고 설명했다.

덧붙여 "10개 구단 모든 전력분석팀이 타자들에게 똑같이 주문할 수밖에 없다. '볼넷을 안 주니, 볼카운트 몰리기 전에 초구나 2구째에 구종 하나를 노려서 빨리 해결하라'고 지시한다. 그래야 살 확률이 조금이라도 높기 때문"이라고 덧붙였다.

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결국 상대 타자들이 살아남기 위해 성급하게 방망이를 휘두르다 보니 범타가 쏟아지고, 투수는 공 2~3개로 아웃카운트를 낚아채며 투구 수를 비약적으로 절약하는 '선순환 메커니즘'이 완성된다는 것이다.

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com