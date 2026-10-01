"학연 지연 없습니다" 했지만… 첫 고교 후배가 생겼다. 츤데레 '국대 톱타자'의 진심

29일 한화전을 앞두고 팀에 복귀해 맹활약 한 김지찬. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "코치님들이 삼성에서 관심 있게 보는 것 같은데 얘기 좀 잘해달라고 하시더라고요. 저는 학연, 지연 같은 건 없다고 알아서 잘해야 한다고 했습니다(웃음)."

2026 아시안게임 금메달을 목에 걸고 복귀하자마자 팀의 결승 득점과 적시 타점을 올리며 맹활약한 삼성 라이온즈의 '국대 톱타자' 김지찬. 드디어 같은 팀에 고교 후배가 생겼다. 2027년 신인 드래프트를 통해 삼성에 지명된 라온고 포수 조승우다.

무심한 척 했지만 본심은 달랐다. 직속 후배를 향한 애정 어린 속내를 털어놨다.

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김지찬은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 1번 타자 중견수로 선발 출전, 3타수 1안타 1타점 1득점 1볼넷으로 활약하며 팀의 10대5 대승과 3연승을 이끌었다.

복귀 첫날부터 김지찬의 발끝과 방망이는 매서웠다.

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1회말 선두타자로 나선 김지찬은 깔끔한 중전 안타로 포문을 연 뒤 후속 김성윤의 투런 홈런 때 홈을 밟으며 결승 득점을 기록했다. 이어 팀이 4-0으로 앞선 2회말 무사 1, 3루 찬스에서는 침착하게 중견수 쪽 희생플라이를 날려 5점째를 만드는 귀중한 타점까지 올렸다.

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다음날인 30일에도 안타를 기록하며 6대2, 4연승에 기여했다. 삼성 박진만 감독은 "지찬이가 오고 나서 타격 흐름이 많이 좋아졌다. 그만큼 지찬이의 효과가 있는 것 같다. 김성윤이도 그전에 조금 페이스 안 좋았는데 지찬이 오고 나서 좋은 결과를 내주고 있다. 아시안게임 차출 기간 동안 대체 선수들이 할 수 있다고 생각했는데 공백이 생각보다 크더라"며 김지찬 복귀 효과를 설명했다.

사진제공=삼성 라이온즈

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김지찬은 최근 열린 KBO 신인드래프트에서 라온고등학교 직속 후배 포수 조승우가 삼성의 10라운드 지명을 받은 것에 대한 질문을 받았다.

조승우는 고교 통산 39경기에 출전해 타율 0.317, 2홈런, 27타점, OPS 0.890을 기록한 선수. 1m85, 91kg 당당한 체구의 유망주다.

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팀 내 중학교(모가중) 후배인 차동영은 있었지만, 라온고 출신 직속 후배가 삼성에 입단한 것은 처음이다.

김지찬은 "비시즌이나 모교로 봉사활동을 갈 때마다 봤던 후배다. 이야기도 자주 나눴다"라며 "당시 모교 코치님들께서 '삼성에서 관심 있게 보는 것 같은데 가서 얘기 좀 잘 해줘라'고 말씀하시기도 했다"고 당시 상황을 전했다. 그는 "저는 학연이나 지연 같은 거 없다고, 본인이 알아서 잘해서 와야 한다고 했다"고 말해 웃음을 던졌다.

사진제공=삼성 라이온즈

말은 단호하게 했지만, 정작 프로 무대에서 진짜 모교 후배를 만나게 된 김지찬의 얼굴에는 뿌듯함과 대견함이 가득했다.

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김지찬은 "근데 막상 이렇게 같은 팀으로 오게 되니까 마음 한구석이 뿌듯하기도 하고, 와서 정말 더 잘했으면 하는 마음이 아주 크다"며 "팀에 합류해 만나게 되면 좋은 이야기도 많이 해주고 적응할 수 있도록 잘 챙겨줘야 할 것 같다"고 '츤데레' 선배로서의 속내를 밝혔다.

대표팀과 소속팀을 오가며 리그 최정상급 리드오프로 성장한 김지찬. 이제는 팀의 선두 탈환을 이끌 공격 첨병으로 돌아왔다. "남은 경기가 중요하다는 생각이 들어서 최대한 남은 경기 11승을 할 수 있도록 해보겠다"며 기염을 토했다. 실제 김지찬이 돌아오자마자 2경기 연속 승리하며 4연승을 달렸다.

이제 딱 9경기 남았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com