"김혜성 NLDS 야수 명단 포함 가능" LAD 불펜 한 명만 줄이면 된다…아슬아슬 '턱걸이 합류' 기대→오타니·데 파울 공존 예상

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 김혜성이 동점 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 강우진 기자]김혜성이 LA 다저스의 내셔널리그 디비전시리즈 명단에 포함될 수 있을까. 현재로서는 가능성이 아예 없는 것은 아니다. 다저스가 타선에 더 힘을 준다면 김혜성이 포함되는 시나리오도 있다.

다저스 웨이는 지난달 30일(한국시각) '다저스가 디비전시리즈를 앞두고 모든 준비를 완벽하게 마쳤을 것이라고 생각할 수도 있지만, 아직 해결해야 할 몇 가지 중요한 문제가 남아 있다'고 보도했다. 다저스는 오는 3일 애틀랜타 브레이브스 또는 필라델피아 필리스와 맞붙는다. 대결을 앞두고 로스터 구성을 어떻게 할지 고민에 빠졌다.

우선 매체가 예상한 다저스의 디비전시리즈 로스터에는 김혜성이 빠져 있다. 포수로는 윌 스미스와 헌터 페두시아가 디비전시리즈로 향할 것으로 전망됐다. 스미스가 주전을 맡고, 페두시아가 뒤를 받치는 구조다.

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호수에 데 폴라. AP연합뉴스

지명타자로는 오타니 쇼헤이와 호수에 데 폴라를 꼽았다. 데 폴라는 시즌 막판 빅리그에 합류해 무서운 타격감을 보여줬다. 오타니라는 존재가 있기에 데 폴라는 대타 자원으로 활용될 가능성이 크다. 데 폴라는 아직까지 수비에서 불안정한 모습을 보이고 있기에 외야수로 활용될 가능성은 적다. 오타니가 포스트시즌에서 주춤한다면 데폴라가 지명타자로 충분히 기회를 받을 수 있다.

내야수에는 프레디 프리먼, 무키 베츠, 토미 에드먼, 맥스 먼시, 미겔 로하스, 키케 에르난데스가 언급됐다. 이 자리에 김혜성이 들지 못했다는 것은 아쉬운 대목이다. 결국 김혜성이 합류하기 위해서는 야수 자리가 하나 더 필요하다.

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매체는 '김혜성은 벤치 후보로 거론되고 있으며, 대주자로 투입하거나 수비 강화를 위해 경기 후반에 투입되는 역할을 맡을 수 있다'면서도 '다저스가 투수 13명을 로스터에 포함하기로 결정한다면 김혜성이 로스터에 들지 못할 가능성도 여전히 있다'고 설명했다. 외야수 자리에는 앤디 파헤스와 카일 터커, 그리고 테오스카 에르난데스가 출격할 것으로 예상됐다.

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7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

선발투수는 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타릭 스쿠벌, 타일러 글래스나우가 유력하다. 불펜은 태너 스콧, 사사키 로키, 알렉스 베시아, 에반 필립스, 브록 스튜어트, 저스틴 로블레스키, 에드윈 디아스, 크리스 부빅, 에드가르도 엔리케스가 나설 것으로 전망된다.

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김혜성이 기회를 잡기 위해서는 다저스의 불펜 9명 중 한 명이 로스터에서 탈락해야 한다.

매체는 '다저스가 불펜 투수를 9명이 아니라 8명만 데려가고, 그 대신 김혜성과 같은 선수를 야수 로스터에 포함할 수 있다는 의견도 있다'며 '만약 8명만 데려간다면 가장 먼저 제외될 선수는 부빅이다'고 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com