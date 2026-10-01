'와 최초' KIA 이 순간 얼마나 기다렸나, 지독한 3년의 결실…"어릴 땐 누구나 하는 줄, 어려운 기록인데"[인터뷰]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 3회말 2사 KIA 나성범이 역전 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "어릴 때는 누구나 경기를 계속 뛰다 보면 할 수 있는 기록이라고 생각했죠. 어려운 기록이었다는 것을 다시 한번 깨닫고 또 낮은 자세로 돌아가게 되네요."

KIA 타이거즈 나성범은 지난달 29일 광주 KT 위즈전에서 시즌 30호 홈런을 쏘아 올렸다. KIA로 이적한 2022년 이후 5년 만에 처음으로 한 시즌에 홈런 30개를 채웠다. NC 다이노스 시절인 2014, 2020, 2021년까지 포함하면 개인 통산 4번째 30홈런 시즌이다.

나성범은 "어렸을 때는 매년은 아니더라도 30홈런을 한번씩 쳤으니까. 누구나 경기를 계속 뛰다 보면 할 수 있는 기록이라고 생각했다. 그런데 부상을 당하고, 또 생각처럼 안 풀리다 보니까 다시 한번 어려운 기록이었다는 것을 깨닫게 되고 다시 또 낮은 자세로 돌아가게 되는 것 같다"고 덤덤하게 소감을 밝혔다.

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나성범은 KIA와 6년 150억원 초대형 FA 계약을 했다. 계약 당시 리그 역대 FA 최고액이었고, 구단 역대 최고액 기록은 지금도 유지되고 있다.

나성범은 당연히 KIA의 파격 투자에 보답하고 싶었으나 몸이 따라주지 않았다. 2022년 첫해만 144경기를 뛰었고, 2023년부터 2025년까지 3년 연속 부상 탓에 풀타임을 뛰지 못했다. 햄스트링과 종아리를 번갈아 다치는 답답한 시간이 반복됐다.

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올 시즌을 준비하면서 나성범은 운동법에 변화를 줬다. 필라테스를 시도하면서 유연성을 더하려 노력했다. 또 올해부터는 지명타자를 병행하면서 수비 부담을 줄이기로 했다. 나성범은 지명타자로 뛰는 것에 회의적이었지만, 이범호 KIA 감독은 풀타임을 뛰려면 무조건 수비 부담을 줄여야 한다고 설득했다. 이 감독도 선수 시절 햄스트링으로 고생했기에 고충을 잘 알았기 때문.

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나성범은 이를 악물고 비시즌을 보냈는데도 시즌 초반은 타격 페이스가 좀처럼 올라오지 않아 애를 먹었다. 그러다 6월부터 상승세를 타면서 거포의 상징인 30홈런-100타점 시즌을 기대하게 됐다. 타점은 9개만 더 채우면 된다. 시즌 타율은 2할9푼8리(467타수 139안타)다. 3할 타율도 기대할 만하다.

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나성범은 "솔직히 시즌 초반에는 쉽지 않다고 생각했다. 올해도 부상만 안 당해야겠다는 생각으로 시즌을 맞이했다. 기록을 생각할 여유가 없었다. 그러다 홈런이 계속 하나씩 나왔던 것 같다. 타율이 초반에 많이 떨어져 있었는데, 그때 감독님께서 내 기억으로는 주말에 일요일에 한번씩 안 뛰게 하셨다. 그냥 아예 쉬게 하기도 하셨고, 전에 많이 뛰어서 그런 것도 있겠으나 자존감이 많이 떨어졌었다. 내 기억으로는 5경기 정도 빠졌던 것 같은데, 그때가 조금 힘들었던 것 같다. 그런데도 감독님께서 다음 주가 되면 또 선발로 내보내 주시고, 그러면서 감을 잡아갔다. 훈련량을 많이 늘려도 보고, 아예 쉬어도 보고 여러 방법을 해봐도 돌파구를 찾지 못했었다"고 되돌아봤다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 3회말 무사 2,3루 나성범이 1타점 희생플라이를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 1,2루 카스트로의 2루타에 1루주자 김도영이 득점에 성공했다. 나성범과 이야기를 하는 김도영의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

부상으로 고생한 최근 3년은 나성범에게 정말 괴로운 시간이었다.

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나성범은 "나는 부상을 거의 안 당했던 선수였다. 성적은 둘째 치고, 나는 그냥 항상 풀타임을 뛸 수 있는 몸을 가졌다는 자부심이 있었다. 그런데 KIA에 와서 한 시즌은 잘 뛰었지만, 다음 해부터 WBC 때 종아리 부상부터 시작해서 처음 겪는 경우라 개인적으로는 많이 힘들었다. 나름 준비했는데 또 부상 당하고, 또 나름 준비 잘했다고 생각했는데 다칠 때마다 인터넷으로 여러 가지 다 찾아봤다. 어떻게 하면 햄스트링이나 종아리가 빨리 회복되는지부터 시작해서 어떻게 하면 더 강해질까. 여러 가지 검색을 진짜 많이 했다. 내게는 어떻게 보면 안 좋은 시간이었지만, 배울 수 있는 시간이었다고도 생각한다"고 했다.

다행스럽게도 올해는 부상 없이 잘 버티고 있지만, 여전히 해답을 찾은 느낌은 들지 않는다.

나성범은 "솔직히 모른다. 부상을 당하고 싶어서 당했던 게 아니니까. 그냥 하다 보니까 부상 없이 잘 온 것 같기도 하고, 감독님께서 또 중간중간 내게 확실할 때만 뛰고 너무 무리하게 베이스 러닝을 하지 말라고 항상 이야기하셨다. 솔직히 나가서 느슨한 플레이를 하면 팀에 영향을 줄 수도 있는데, 최대한 부상 안 당하는 선에서 뛰는 게 참 어렵더라. 이제는 타구를 보면 지금 내 다리 상태로는 충분히 갈 수 있을지, 무리인지 판단이 되긴 한다. 해답은 없지만, 지금은 부상 없이 잘 달리고 있어서 만족은 하고 있다"고 밝혔다.

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이 감독은 올해 나성범에게 베테랑이 해줘야 할 타격을 항상 강조했으나 쉽지 않았다.

나성범은 "타율도 좋지만, 이제는 팀이 힘들 때 중심 타자로서 득점권에서 해결하고 팀이 힘들 때 한두 점 필요할 때 내주는 게 중요하다. 감독님께서 그런 역할을 해줬으면 말씀하셨는데, 솔직히 그게 쉽진 않다. 상대 팀도 그런 상황이면 어떻게든 안 맞으려고 내 약점을 파고들고, 어렵게 어렵게 승부할 건데. 내가 너무 급하게 내 공이 아닌데도 빨리 해결해야겠다는 생각뿐이라 방망이가 안 나가야 하는 타이밍에 막 나가게 되니까 볼카운트 불리해지고 그렇게 어려운 타석이 많았다"고 고백했다.

타석에서 복잡한 생각을 비워낸 게 주효했다.

나성범은 "감독님과 면담도 있었고, 감독님께서 네가 뭔가 보여줘야 한다고 말씀을 많이 하셨다. 개인적으로도 작년보다 더 나은 시즌이 돼야 할 것 같고, 팀도 작년에 8위를 해서 당연히 반등해야 하는 시즌이기도 하고, 개인적으로는 부상 없이 한 시즌을 마무리해야 할 것 같고 여러 가지가 겹쳤다. 그래도 감독님께서 항상 믿음을 주셨기에 어려운 시기도 잘 이겨내고, 이제 좋은 성적을 보여드리는 것 같다. 솔직히 개인적으로 만족은 안 된다. 뭔가 더 해드리고 싶고, 더 했으면 팀이 지금 순위보다 더 위에 있었을 것 같아서. 내가 그때 해결했더라면 우리가 이겼을 것이고, 여러 생각이 든다"고 했다.

100타점 역시 KIA에서는 한번도 달성한 적이 없다. 2022년 97타점이 최고 기록이다. NC 시절까지 통틀면 2015년 135타점이 커리어하이다.

나성범은 "솔직히 (100타점은) 진작 했어야 하는 기록이다. 충분히 앞에 타자들이 많이 만들어줬고, 그런 상황이 있었는데도 내가 욕심내고 많이 못 살려서 타점을 많이 못했다. 원래는 충분히 100개 넘고, 110개 이렇게 갈 수 있었다. 100타점이 다가오니까 욕심은 나는데, 또 욕심낸다고 되는 게 아니더라. 지금은 개인 성적보다도 팀 성적을 많이 생각해야 하는 시기다. 한 경기 한 경기가 힘든 시기고, 강팀도 계속 만나야 하니까. 개인 성적은 버리고 팀이 이기는 데만 일단 집중하겠다"고 강조했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 3회말 2사 KIA 나성범이 역전 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com