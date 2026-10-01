'집단 멘붕' KIA 어쩌나, 최약체 상상도 못했다…도대체 누굴 써야 하나

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회초 KT 권동진에게 역전 솔로포를 허용한 KIA 전상현이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] 집단 멘탈 붕괴다. KIA 타이거즈가 시즌 내내 마무리투수 때문에 골머리를 앓고 있다.

KIA는 지난달 30일 광주 KT 위즈전에서 2대3으로 역전패했다. 0-0으로 팽팽하게 맞선 6회말 해럴드 카스트로의 투런포에 힘입어 2-0 승리를 예감했지만, 7회 등판한 곽도규가 샘 힐리어드에게 동점 투런포를 허용하고 9회에는 전상현이 권동진에게 우중월 솔로포를 얻어맞아 맥없이 승기를 뺏겼다.

이범호 KIA 감독은 공교롭게도 이날 패배로 직결된 치명타를 허용한 곽도규와 전상현을 앞으로 마무리로 상황에 따라 기용할 계획이었다. 지난달 29일 KT전에서 연장 10회 5대8 역전패의 빌미를 제공한 이의리에게 더는 마무리를 맡길 수 없다고 판단했기 때문.

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이 감독은 "(이)의리는 오늘부터 조금 앞에서 쓰려고 한다. 확실히 마지막에 보니까 부담을 갖고 있는 것 같기도 하다. 의리를 조금 앞쪽에 쓰고, (전)상현이나 (곽)도규를 뒤에 두면서 상황에 따라서 마지막을 써야 하지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

곽도규가 힐리어드에게 동점포를 허용한 커터는 실투까진 아니었다. 힐리어드가 잘 쳤다고 보는 게 맞았다. 하지만 전상현은 볼카운트 3B1S로 불리한 상황에서 직구가 가운데로 몰렸다. 이날 경기 전까지 통산 홈런 4개뿐이던 권동진도 이 공은 담장 밖으로 보냈다.

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두산이 잠실에서 NC를 6대5로 제압하면서 올 시즌 5강은 확정됐다. 1위 KT 위즈, 2위 삼성 라이온즈, 3위 LG 트윈스, 4위 KIA, 5위 두산이 포스트시즌 진출 티켓을 확보했다. 이제는 다섯 팀의 순위 변동 가능성만 남아 있다.

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KIA는 3위를 노리고 있으나 이대로면 기적을 쓰기 쉽지 않다. KT에 연이틀 역전패한 결정적 이유는 역시나 마무리의 부재였다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드에게 동점 투런포를 허용한 KIA 곽도규가 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회 마운드에 오른 KIA 이의리. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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KIA는 2021년부터 지난해까지는 마무리 걱정이 없었다. 정해영이라는 확실한 카드가 있었기 때문. 물론 정해영이 지난해부터 페이스가 떨어지고 있었고, 결국 올해 개막 직후 마무리 보직을 내려놨으나 역대 최연소 150세이브를 자랑했다.

올해 5강 팀에서 확실한 마무리투수가 없는 팀은 KIA가 유일하다. 삼성은 김재윤(34세이브), LG는 손주영(30세이브), KT는 박영현(28세이브), 두산은 이영하(24세이브)가 있다. 이 순서대로 리그 세이브 1~4위다.

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KIA는 전반기에 마무리를 맡았던 성영탁이 세이브 12개로 팀 내 1위다. 후반기에 마무리를 맡은 이의리가 6세이브, 정해영과 곽도규가 2세이브씩 챙겼다. KIA는 팀 세이브 25개로 SSG 랜더스와 공동 8위에 머물러 있다.

곽도규와 전상현으로 돌파구를 찾으려 했던 이 감독의 머릿속은 더 복잡해졌을 듯하다. 당장 순위 싸움도 문제지만, 포스트시즌 단기전에서는 마운드의 힘이 더더욱 중요하다. 확실한 마무리투수가 없는 상황에서는 다득점 경기를 해야 그나마 편히 경기를 운용할 수 있는데, 현재 KIA 타선의 화력이 그 정도는 아니다. 가을에 한두 점 싸움을 한다면, KIA 불펜은 KT와 최근 2경기처럼 계속 쫓기는 경기를 할 수밖에 없다.

장기적으로는 내년 시즌도 문제다. 정해영이 올해 12월 상무에 입대하면, 마무리를 맡길 수 있는 카드는 더 줄어든다. 이의리는 내년에 선발로 돌아갈 가능성이 있다. 세이브 투수를 당장 키우기가 쉽지 않다.

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이 감독은 "지금 구위가 좋은 선수를 마무리로 둬야 할지, 승부가 되는 선수를 둬야 할지 딜레마다. 선발진이 외국인 투수들이나 우리 국내 선수들이나 구속이 굉장히 올라왔다. 그런 공들을 치고 마무리로 넘어갔을 때 구위 좋은 선수를 두고 경기하느냐, 그래도 경기를 풀어갈 수 있는 유형의 선수로 마무리하느냐 결정하는 게 굉장히 어렵다"고 고충을 토로했다.

KIA는 마무리 부재를 극복하고 4위 이상의 성적을 낼 수 있을까. 이대로면 포스트시즌을 제대로 치르기도 버거울 수밖에 없다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=방재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com