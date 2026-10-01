"도대체 언제 질까요?" 우승청부사의 헛웃음… 4연승 삼성, 단 1게임도 줄이지 못했다 "무조건 이겨요"

30일 한화전 쐐기 3점 홈런과 팀 통산 최초 5600홈런 주인공이 된 최형우. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"도대체 언제 질까요? 볼 때마다 이기고 있으니 짜증이 좀 많이 나네요(웃음)."

KBO리그 최고의 '우승 청부사' 베테랑 최형우도 혀를 내둘렀다.

삼성 라이온즈가 4연승의 매서운 상승세를 달리고 있음에도 3게임 차 선두 KT 위즈와 단 1경기도 줄이지 못했다.

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'좀처럼 패하지 않는' 무서운 승리 DNA.포기 없는 추격을 이어가고 있지만 견고한 방패 속 살짝 힘이 빠질 만도 하다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

최형우는 30일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 5번 지명타자로 선발 출전, 5회말 비거리 140m짜리 대형 쐐기 3점 홈런(시즌 18호)을 쏘아 올리며 팀의 6대2 대승을 견인했다. 이 한 방으로 삼성은 KBO리그 최초 팀 통산 5600홈런 기록을 달성했다.

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하지만 파죽의 4연승에도 삼성은 크게 웃을 수 없었다.

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첫째, 1회말 2루타를 만들기 위해 전력질주 하다 햄스트링 통증으로 교체된 구자욱의 이탈 때문.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 선수들이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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둘째, 선두 KT의 식지 않는 역전 본능에 대한 아쉬움이었다.

KT는 전날 KIA전 연장승부 끝 8대5 역전승에 성공한 데 이어 이날도 0-2를 3대2로 뒤집어 이겼다.

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경기 후 최형우는 선두 KT의 경기 결과를 매일 확인하느냐는 질문에 "그렇다. 이제 매일 매일 KT 경기를 봐야죠"라며 "지금 상황에서는 매일이 아니라 1~2이닝마다 봐야 한다"고 솔직하게 답했다.

폰 중계를 확인할 때마다 어떤 기분이 드느냐 묻자 최형우는 특유의 솔직한 화법으로 "솔직히 볼 때마다 이기고 있어서 짜증이 좀 많이 난다. 무조건 이기더라"며 "어제도 오랜만에 지고 있나 했더니 결국 역전했고, 오늘도 7회까지 지고 있는 걸 보고 타석에 들어왔는데 하는 걸 봐서는 언제 또 뒤집을지 모른다"고 한숨을 쉬었다.

취재진이 실시간으로 '방금 KT가 동점까지 따라잡았다'고 전하자 최형우는 "오늘도요? 도대체 언제 질까요?"라며 괴로워 했다.

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전 친정팀 동료인 KIA를 상대로 한 KT의 기세에 혀를 내두르면서도, 말을 최대한 아끼며 상대를 향한 예우를 잊지 않는 모습.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 한승택, 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

삼성은 이날 대구 홈 4연승을 포함, 한화전 5연승을 달리며 최선을 다했다.

하지만, KT 끌려가던 상황을 모조리 뒤집으며 선두 자리를 굳건히 지켜내고 있다.

삼성 입장에서는 맹추격에도 단 1게임 조차 줄이기 어려운 안타까운 상황이 이어지고 있는 셈.

그럼에도 베테랑 최형우의 방망이는 식지 않고 있다. 결정적인 순간 노림수 한방으로 판을 뒤집을 수 있는 우승청부사가 있어 극한의 환경 속 팬들이 설렘 속 응원을 이어가고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com