139G→76G,지난해 절반 뛰고도 시즌 최다 16홈런, 어디까지 넘길거니? AG 복귀 후 날개 단 국대 유격수

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]아시안게임을 마치고 복귀한 삼성 라이온즈 유격수 이재현이 펄펄 날고 있다.

복귀 첫날인 29일 대구 한화전 2회 무사 만루에서 결정적인 2타점 적시 2루타와 호수비로 10대5 대승을 이끈 이재현은 다음날인 30일 대구 한화전도 첫 타석부터 폭발했다.

1-0으로 앞선 2회 1사 후 동기생 김영웅이 1-2루 간 깊숙한 땅볼 타구 때 전력질주에 이은 1루 헤드퍼스트 슬라이딩 투혼으로 내야안타를 만들어냈다.

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1사 1루에서 맞이한 8번 유격수로 선발출전한 이재현의 첫 타석.

한화 에이스 화이트의 높은 직구와 커터 볼 3개를 잇달아 골라낸 이재현은 3B0S에서 4구째 148㎞ 한가운데로 몰린 패스트볼을 주저 없이 힘껏 당겼다.

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큰 포물선을 그린 타구는 높은 각도로 좌중간 담장을 훌쩍 넘었다. 비거리 125m 시즌 16호 아치.

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3-0으로 달아나는 결정적 한방이었다.

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이 홈런으로 이재현은 지난해에 이어 개인 통산 한 시즌 최다 홈런 타이 기록을 세웠다.

이재현은 2022년 입단 후 매 시즌 홈런 수(7홈런→12홈런→14홈런→16홈런)를 늘려왔다. 지난해 139경기 만에 달성한 16홈런을 올시즌은 부상 등으로 절반만 뛴 76경기 만에 달성한 부분이 눈에 띈다.

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이재현은 복귀전을 치른 뒤 "익숙한 집에 온 것 같은 느낌이었다. 오랜만에 홈경기라 처음엔 조금 걱정하기도 했는데, 1회가 끝나고 첫 타석을 지나고 나니 점점 괜찮아졌다"며 "지금은 개인 성적보다는 무조건 팀만 생각해야 할 때다. 팀이 이겨서 정말 다행이다. 선두 싸움이 치열한 만큼 앞으로 덕아웃에서 파이팅도 더 많이 내고 팀 분위기를 끌어올리는 데 집중하겠다"고 각오를 다졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈