"최근 두 달간 컨디션이 가장 좋은 오타니를 보게 될 것", 너무 강조하니 뭔가 숨기는 느낌...DS 준비 이상無

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 디비전시리즈를 앞두고 컨디션을 빠르게 회복하고 있는 것으로 전해졌다, AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 내셔널리그 디비전시리즈를 앞두고 건강을 빠르게 회복하고 있다고 구단이 전했다.

데이브 로버츠 감독은 30일(이하 한국시각) 현지 언론들을 상대로 한 영상 인터뷰를 통해 "(디비전시리즈에서)최근 두 달 동안 가장 좋은 컨디션의 오타니를 보게 될 것임을 확신한다"며 "부상 이력을 감안하면 기준치가 조금 낮게 느껴질 수도 있지만, 지금 건강은 최근 들어 가장 좋다고 생각한다"고 밝혔다.

오타니는 지난달 9일 오른팔 이두근과 왼 무릎 염좌 진단을 받고 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단(IL)에 올랐다. 그러나 최소 필요기간인 15일만 쉰 뒤 24일 복귀해 남은 정규시즌 5경기를 소화하고 포스트시즌 준비에 들어갔다.

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오타니는 샌디에이고 파드리스 및 샌프란시스코 자이언츠와 가진 마지막 5경기에서 21타수 5안타(0.238), 1타점, 1볼넷, 8삼진을 기록했다. 아직 정상적인 타격감에 도달하지 못한 상태지만, 통증 없이 시즌을 마쳤다는 점이 고무적이었다.

지난달 27일(한국시각) 오라클파크에서 타격 중인 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

로버츠 감독은 "트레이닝 스태프의 보고에 따르면 매일 그의 상태는 호전되고 있다. 그렇기 때문에 무엇보다 그가 라인업에 포함되는 것만으로도 상대에 위협이 된다. 경기력 면에서도 우리가 기대하는 모습을 보여줄 것으로 예상한다"며 기대감을 나타냈다.

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오타니는 현재 동료들과 함께 다저스타디움에서 훈련을 소화하고 있다.

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로버츠 감독에 따르면 오타니는 앞으로 5~7번의 라이브 배팅, 실전 상황처럼 가상 현실을 만들어 놓고 치는 트라젝트 머신 배팅 등으로 타격감을 끌어올린 뒤 디비전시리즈에 들어갈 계획이다.

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브랜든 곰스 단장도 오타니의 빌드업에 대해 "신체적으로 모든 것이 만족스럽다"며 "복귀 후 스윙이 전반적으로 좋아지고 있다. 그리고 5일 동안 잘 준비하고 있고, 이번 디비전시리즈에 대해 좋은 느낌을 갖는 것이 중요하다. 아주 좋은 컨디션을 유지 중"이라고 전했다.

다저스는 오는 4일부터 5전3선승제의 디비전시리즈를 펼친다. 상대는 현재 진행 중인 애틀랜타 브레이브스와 필라델피아 필리스간 디비전시리즈 승자다. 애틀랜타가 1차전을 5대3승으로 승리했지만, 1일 2차전서 필라델피아가 연장 10회초 알렉 봄의 솔로홈런에 힘입어 4대3으로 승리, 승부를 원점으로 돌렸다.

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오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

오타니는 전반기까지만 해도 4년 연속 및 생애 5번째 MVP 사냥에 문제가 없는 기세를 이어갔다. 투타에서 최정상급 기량을 뿜어냈기 때문이다.

올스타 브레이크 시점 타석에서는 타율 0.293, 22홈런, 58타점, 65득점, OP 0.953, 마운드에서는 14경기에서 8승2패, 평균자책점 1.79, 95탈삼진, WHIP 0.95, 피안타율 0.180을 기록했다. 사이영상 후보로도 유력하게 거론됐다. 즉 사이영상과 MVP를 동시에 석권할 수도 있는 분위기였다.

그러나 6월 초 발생한 무릎 통증이 한 달 이상 지속되자 7월 4일 샌디에이고전을 끝으로 피칭을 중단했다. 투수 복귀에 대한 미련을 버리지 못하던 오타니는 8월 9일 피칭 재활을 본격화한 뒤 타격감마저 급격히 떨어져 MVP 레이스에서 시카고 컵스 피트 크로우 암스트롱에 역전을 허용하고 말았다. 8월 9일부터 IL에 오르기 전까지 24경기에서 타율 0.198, 34삼진, OPS 0.689를 기록했다.

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IL 등재 과정도 4경기를 결장한 뒤 9월 8일 신시내티 레즈전에 복귀했다가 다시 이두근 통증이 발생하자 뒤늦게 휴식을 결정했다. 오타니가 '할 수 있다'는 시그널을 연신 나타낸 것으로 보여진다.

오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

현재 다저스는 오타니가 디비전시리즈를 앞두고 2개월 전 타격감을 되찾을 수 있다고 낙관하고 있다. 그렇다고 MVP급 수준까지 회복하기는 쉽지 않다는 걸 로버츠 감독은 인정하고 있으나, 리드오프로 팀의 월드시리즈 스리피트(3-peat)로 손색없는 컨디션을 되찾을 것이란 기대다.

그러나 오타니는 지난달 27~28일 오라클파크에서 대기 타석에 있는 동안 스윙 연습(dry swing)을 하지 않아 '이두근이 아직 아픈 것 아니냐'는 현지 매체들의 의혹을 샀다.

캘리포니아 포스트는 29일 '주목할 점은 오타니가 마지막 두 경기에서 대기타석에서 기다리는 동안 연습 스윙을 전혀 하지 않았다는 사실'이라며 부상 재발을 우려한 것이라고 봤다.

장타력 회복도 장담하기 어렵다. 오타니는 지난 8월 19일 쿠어스필드에서 시즌 30호 홈런을 날린 뒤 18경기, 83타석에서 홈런을 1개도 치지 못했다. 이 기간 슬래시라인은 0.157/0.289/0.214였다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com