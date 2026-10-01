흔들리는 KIA가 심상치 않다...두산, 가을야구 확정으로 만족? 아직 끝이 아니다

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김원형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[스포츠조선 김용 기자] 확률이 있다면, 포기는 없는 법이지.

두산 베어스가 우여곡절 끝 가을야구 진출을 확정지었다.

두산은 30일 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와의 경기에서 9회말 6대5 극적 역전 끝내기승을 거두며 자력으로 가을야구 진출 마지노선인 5위 자리를 확보했다.

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지난해 충격의 9위를 하고 김원형 신임 감독과 손을 잡고 시작한 2026 시즌. 투수력은 곽빈과 최민석의 성장과 이영하 전격 마무리 발탁 등으로 10개 구단 중 최고 수준을 자랑했다. 에이스 크리스 플렉센이 어깨 부상으로 충격의 조기 이탈을 한 것도, 웨스 벤자민 영입으로 완벽하게 메웠다.

하지만 타선이 너무 약했다. 40세가 다 된 양의지가 4번을 쳐야하는 게 두산의 현실. 방망이 파괴력이 떨어지니, 확실한 상승세로 치고 나가는 힘이 부족했다. 긴 연승이 없었고, 겨우겨우 중위권 싸움을 했다.

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 9회말 2사 2루 두산 안재석이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

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시즌 막판에는 NC의 무서운 추격으로 5위 두산과 6위 NC의 승차가 9경기에서 2경기까지 줄어들기도 했다. 역전을 당할 대위기. 하지만 여기서 힘이 떨어진 NC가 긴 연패를 해주며 두산이 안정적으로 5위를 지킬 수 있었다.

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하지만 김 감독은 5위에 만족하지 않는 듯 하다. 프로라면 당연히 그래야 한다. 1%의 확률이 있다면, 끝까지 최선을 다해야 한다.

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두산과 4위 KIA 타이거즈의 승차는 3경기다. KIA가 KT 위즈에 2연패를 당하며 간격이 줄어들었다. 두산은 시즌 종료까지 7경기가 남았다. KIA는 10경기. 맞대결이 없어 차이를 줄이는 게 쉽지는 않지만, 그렇다고 추격이 불가능한 차이도 아니다. KIA가 최근 불펜진이 집단 난조를 보이며 하락 흐름인 걸 감안하면 더욱 포기할 상황이 아니다. 마무리가 무너지고, 교체한 마무리까지 난조를 보이는 건 위험한 신호다. 불안감이 꽤 오래 지속될 수 있다. 지난해까지 KIA에서 뛰다 FA 계약을 맺고 두산에 합류한 박찬호는 일찌감치 5위 두산, 4위 KIA를 점치며 광주에서 이기겠다는 의지를 보였지만 감독 마음은 그게 아니었나보다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드에게 동점 투런포를 허용한 KIA 곽도규가 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

4위와 5위는 하늘과 땅 차이다. 두 팀이 와일드카드 결정전에 나가지만, 4위 어드밴티지가 매우 많다. 일단 1승을 확보한 상태에서, 홈에서 2경기를 다 치른다. 절대적으로 유리한 조건이다. 지난해 초 박정원 구단주가 "4, 5위 하려고 야구하는 것 아니다"라고 선수단에 핵폭탄급 메시지를 전해 조금 민망할 수는 있겠지만, 이왕 가을야구 하는 거 당연히 5위보다 4위가 좋다.

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그래도 지난해 9위 충격을 털어내고 포스트시즌 무대에 재진출한 자체로 김 감독의 첫 시즌 절반의 성공은 거뒀다. 과연, 두산에서의 첫 포스트시즌을 김 감독은 어떤 위치에서 맞이하게 될까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com