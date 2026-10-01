화이트삭스 DS 진출! '일본인 거포' 무라카미 5타수 무안타 부진…메이드로스 멀티히트+3타점 맹활약

HOUSTON, TEXAS - SEPTEMBER 30: Chase Meidroth #10 of the Chicago White Sox celebrates on first base after hitting a single against the Houston Astros during the first inning in game two of the American League Wild Card Series at Daikin Park on September 30, 2026 in Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]시카고 화이트삭스가 휴스턴 애스트로스를 잡아내고 디비전시리즈로 향했다.

화이트삭스는 1일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 다이킨 파크에서 열린 휴스턴과의 2026시즌 메이저리그 아메리칸리그 와일드카드 원정경기에서 승리했다. 이로써 전날에 이어 1·2차전을 모두 승리한 화이트삭스는 아메리칸리그 디비전시리즈에 진출했다.

HOUSTON, TEXAS - SEPTEMBER 30: Munetaka Murakami #5 of the Chicago White Sox hits a fly ball against the Houston Astros during the ninth inning in game two of the American League Wild Card Series at Daikin Park on September 30, 2026 in Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

이날 화이트삭스 선발 투수로는 션 버크가 출전했다. 타선에는 샘 안토나치(좌익수), 카일 틸(포수), 미구엘 바가스(3루수), 무라카미 무네타카(1루수), 앤드류 베닌텐디(지명타자), 트리스탄 피터스(중견수), 체이스 메이드로스(2루수), 브래든 몽고메리(우익수), 콜슨 몽고메리(유격수)가 섰다.

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휴스턴의 오프너는 헌터 브라운이었다. 타선에는 제레미 페냐(유격수), 요르단 알바레스(좌익수), 아이작 파레데스(지명타자), 호세 알튜베(2루수), 야이너 디아즈(포수), 크리스티안 워커(1루수), 루카스 스펜스(중견수), 캠 스미스(우익수), 닉 앨런(3루수)이 선발 출장했다.

경기 시작부터 선취점을 가져간 쪽은 화이트삭스였다. 1회초부터 안토나치가 2루타를 터뜨리며 출루했다. 곧바로 틸이 우중간에 적시타를 터뜨리며 안토나치를 홈으로 불러들였다. 이어 베닌텐디와 피터스가 안타를 때려내면서 1회에만 3점을 올린 화이트삭스였다.

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휴스턴은 곧바로 반격했다. 1회말 페냐와 2회말 스미스의 솔로포가 나오면서 추격을 시작했다. 5회말에는 알튜베가 좌측 담장을 넘기는 솔로 아치를 그렸다. 4-3까지 추격을 허용한 화이트삭스였다.

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HOUSTON, TEXAS - SEPTEMBER 30: Chase Meidroth #10 of the Chicago White Sox celebrates after hitting a three run home run against the Houston Astros during the sixth inning in game two of the American League Wild Card Series at Daikin Park on September 30, 2026 in Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

휴스턴의 추격 의지를 단번에 꺾은 것은 메이드로스였다. 6회초 스리런포를 때려내면서 사실상 경기를 마무리했다. 휴스턴은 9회말까지 화이트삭스를 상대로 1점도 따내지 못했다. 화이트삭스는 아메리칸리그 디비전시리즈에서 클리블랜드 가디언스를 상대하게 된다.

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이날 화이트삭스의 일본인 타자 무라카미는 5타수 무안타 3삼진으로 부진했다. 멀티 안타를 터트린 틸과 메이드로스가 이 경기 승리의 주역이 됐다. 특히 메이드로스는 3타수 2안타 1홈런 3타점 1득점 1볼넷으로 좋은 집중력을 보여줬다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com