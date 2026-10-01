"불펜투수는 3년 못간다"는데…그 '법칙'을 5년째 거스르는 투수가 있다 [SC피플]

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 한승택, 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 마운드에 오른 KT 박영현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 김영록 기자] "불펜은 3년 연속 잘하는게 쉽지 않다. 피로가 쌓인다."

불펜투수의 롱런 가능성을 물었을 때 야구인들이 입을 모아 하는 이야기다.

한 팀의 필승조나 마무리투수라면 한시즌에 60~70경기를 소화한다. 아무리 비시즌에 몸을 잘 만들고, 시즌 중에도 3연투를 자제하는 등 관리해줘도 3년차쯤엔 한번쯤 쉬어가는 시간이 오기 마련이다.

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현직 감독들의 생각도 다르지 않다. "멀티이닝을 자제하고, 연투를 줄이고, 3연투를 시키지 않아도 3시즌이면 대부분의 불펜 투수는 흔들린다. 거기서 스스로를 다잡을 수 있도록 선수를 이끌어주는 게 사령탑과 코치진이 해야할 일"이라는 것.

1~2시즌 완벽하게 뒷문을 책임지던 투수들이 어깨나 팔꿈치 등 피로도가 쌓이거나 부상을 겪는 것은 물론 트라우마, 약점 공략으로 인해 무너진 뒤 이전의 구위를 되찾지 못하는 모습은 흔히 볼 수 있다.

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하지만 그들조차 '불가사의하다'며 고개를 젓는 선수가 있다. 바로 KT 위즈 박영현이다.

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유신고 출신 박영현은 2022년 프로 무대에 데뷔했다. 신인 첫해부터 52경기 51⅔이닝을 책임지며 0승1패 2홀드, 평균자책점 3.66을 기록했다. 강력한 직구로 타자를 압도하는 모습에 비교대상으로 오승환이 소환된 것은 당연한 일. 준플레이오프에선 역대 최연소 포스트시즌 세이브 기록을 세우는 영광도 안았다.

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2년차에는 필승조로 자리잡았다. 3승3패 4세이브 32홀드, 평균자책점 2.75를 기록하며 리그 최고의 필승조 불펜으로 우뚝 섰다. 2024년에는 마무리를 꿰찼다. 이후 올해까지 3시즌 동안 무려 88세이브를 쌓아올렸다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 마운드에 오른 KT 박영현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

데뷔 5년차인 올해도 여전히 세이브왕을 경쟁하는 리그 최고의 마무리투수다. 53경기 59이닝을 책임지며 7승28세이브, 평균자책점 2.44로 한층 발전된 기량을 뽐내고 있다.

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올해는 유독 패전도 없다. 4번의 블론이 있었지만, '역전승 1위' KT답게 3승1무를 기록하며 박영현의 패배를 지워냈다. 팀의 뒷문을 책임지는 마무리에게 큰 힘이 된다.

매년 멀티이닝도 20경기 안팎으로 소화하고 있지만, 박영현의 볼끝은 여전히 날카롭기만 하다. '은사' 이강철 KT 감독은 "(박)영현이는 오래 쉬면 오히려 구위가 떨어진다. 연투를 하면 2경기째가 공이 더 좋다. 피로가 쌓일까봐 걱정되서 그렇지, 1이닝보다는 4아웃 정도 맡기면 가장 결과가 좋다"고 말하곤 한다.

항저우 아시안게임에 이어 아이치-나고야 대회에서도 대표팀의 뒷문을 든든하게 책임졌다. 3경기 4이닝 무실점 8K. 첫 등판이었던 대만전에서 팀 노히트를 깨뜨리는 안타를 허용했지만, 오히려 액땜이 됐는지 2번의 일본전에서 1⅓이닝 1실점(무자책), 1⅔이닝 무실점으로 역투하며 금메달을 완성했다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 7회초 투구를 마친 박영현이 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

박영현은 지난달 30일 광주 KIA 타이거즈전에도 3대2로 맞선 9회말 등판, 한준수 하주석 황대인을 3자 범퇴로 돌려세우며 28번째 세이브를 올렸다. 아시안게임 출전으로 인해 10경기를 빠졌지만, 여전히 김재윤(34세이브) 손주영(30세이브)에 이어 리그 3위다.

KT는 2위 삼성 라이온즈에 3경기 앞선 선두를 질주중이다. 박영현은 2021년 창단 첫 우승 때는 고등학생이었고, 2023년에는 아쉽게 준우승으로 돌아서야했다. 올해야말로 박영현이 한국시리즈 우승의 꿈을 이루기에 최적의 해다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com