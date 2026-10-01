'전반기 내내 1위였는데...' 1위꿈 산산조각 LG, 6G차 2위도 벅차다. 준PO 직행이라도...

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 1위 탈환의 꿈은 끝내 실현되지 못했다. 2위도 쉽지 않고 이제 3위를 지키고 준플레이오프부터 시작하는 것이 최선의 마무리가 될 것으로 보인다.

LG는 9월 30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 원정경기서 충격적인 9회말 역전패를 당했다. 3-0으로 리드하다가 9회말에만 4점을 내준 것.

4연패에 빠지며 75승1무59패가 된 LG는 이날 KIA 타이거즈에 승리한 1위 KT 위즈(83승4무49패)와 9게임차까지 벌어졌다.

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이제 LG가 남은 9경기를 모두 이기고(84승1무59패, 0.587) KT가 8경기를 모두 지더라도(83승4무57패, 0.593) KT가 승률에서 앞선다. KT가 전패를 한다는 것은 KT와 3경기를 치르는 2위 삼성이 3승을 하는 것이라 삼성이 KT전을 제외한 나머지 경기를 모두 진다고 해도(83승3무58패 0.589) LG의 전승했을 때의 승률보다 높다. 결국 LG의 1위 가능성은 완전히 사라졌다.

2위 삼성과도 6게임차다. LG가 9경기 전승을 해도 삼성이 남은 9경기에서 3승만 하면 2위는 삼성의 것이 된다.

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전반기 내내 1위를 달렸던 LG이기에 1,2위를 놓치는 것이 아쉽겠지만 현실을 직시해야한다. 문제는 1,2위가 쉽지 않다고 해서 편하게 3위로 준플레이오프를 준비할 수 있는 위치가 아니라는 점이다.

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30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 선수들이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

4위 KIA 타이거즈의 추격을 떨어뜨려야 한다. 겨우 2게임차다. 다행인 것은 LG가 4연패하는 동안 KIA 역시 KT에 3연패하며 2게임차가 계속 유지되고 있다는 것.

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여유는 없다. KIA가 남은 10경기 전승을 하면 LG도 9경기서 8승1패를 해야 3위를 지킬 수 있다.

3위와 4위의 차이는 크다. 3위는 준플레이오프 직행이고 4위는 와일드카드 결정전을 치른다. 와일드카드 결정전에선 에이스를 5위와의 경기에 먼저 써야 하고 자칫 1차전을 지면 2차전에 2선발까지 써야 한다. 준PO에 올라가더라도 선발 싸움에서 밀린다.

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KIA는 제임스 네일과 아담 올러라는 좋은 원투 펀치가 있다. LG가 3위로 준PO에 직행하고 KIA가 WC 결정전에서 네일과 올러를 모두 쓰고 올라온다면 편하게 1,2차전을 시작할 수 있다.

2년 연속 정규리그 우승의 꿈은 사라졌지만 포스트시즌의 업셋을 위해선 조금이라도 위에서 시작해야 한다. 3위 수성이 필수다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com