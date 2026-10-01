[오피셜]'레전드' 케이시 켈리, 마지막 잠실구장 마운드 오른다. 4일 KIA전 시구

20일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. LG 켈리의 마지막 등판이었지만 3회말 우천으로 경기가 취소됐다. 비가 내리는 가운데 고별식이 열렸다. 켈리가 팬들을 향해 절하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.7.20/

20일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 3회말 우천으로 경기가 취소됐다. LG에서의 마지막 등판이 경기가 취소된 후 켈리의 고별식이 열렸다. 박동원과 포옹하는 켈리. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.7.20/

20일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 3회말 우천으로 경기가 취소됐다. LG에서의 마지막 등판이 경기가 취소된 후 켈리가 동료들과 작별인사를 했다. 동료들이 켈리를 헹가래치고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.7.20/

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[스포츠조선 권인하 기자]영원한 LG 트윈스의 '레전드' 외국인 투수인 케이시 켈리가 잠실구장 마운드에 오른다.

LG는 켈리가 4일 잠실구장에서 열리는 KIA 타이거즈와의 홈경기에 시구를 한다.

켈리는 LG를 대표하는 외국인 투수다. LG의 역대 최장수 외국인 선수이자 2023시즌 팀의 통합우승을 이끌었던 '에이스'였다.

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2019년에 LG에 온 켈리는 2024년 중반까지 6시즌 동안 통산 163경기에 등판해 73승46패 평균자책점 3.25를 기록하며 구단 역대 외국인 최다승 투수로 역사를 만들었다. 2022시즌엔 16승으로 다승왕 타이틀을 차지했고, 2023년 한국시리즈에서는 2경기 1승 무패 평균자책점 1.59를 기록하며 LG의 29년만의 우승을 이끌었다.

켈리는 "잠실에 다시 오게 되어 감회가 새롭다. 리그 최고인 LG 트윈스 팬들과 함께 이곳에서 평생 잊지 못할 수많은 추억을 만들었다. 이번 방문은 저와 가족에게 아주 가슴 벅찬 시간이 될 것 같다"라며 "잠실에서 한국시리즈 우승을 경험할 수 있었던 것은 제게 평생 감사한 일이다. 저희 가족을 늘 따뜻하게 반겨주시고, 서울을 고향처럼 느끼게 해주신 팬 여러분과 구단에 감사하다. 앞으로도 LG의 선전을 기원하겠다"라고 시구 소감을 전했다.

김종문 이사. 사진제공=LG 트윈스

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 인창고 윤예성이 차명석 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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한편, 전날인 3일에는 잠실야구장 마지막 시즌을 기념하여 1999년부터 올해까지 약 27년간 그라운드 관리를 책임진 테크노그린 김종문 이사를 시구자로 선정했다. 김종문 이사는 "27년 동안 일한 잠실야구장이 올해가 마지막이라니 믿기지 않는다. 이렇게 의미 있는 날에 시구하게 되어 영광이다"라고 시구 소감을 밝혔다.

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5일 시구자는 2027시즌 LG의 1라운드 지명 선수인 인창고등학교 윤예성이다. 윤예성은 키 1m91, 체중 105㎏의 건장한 체격을 가진 우투수로, 올해 고교 리그에서 13경기 4승2패 평균자책점 2.95, 58⅓이닝 67탈삼진 의 성적을 기록했다. 윤예성은 "KBO리그 최고 구단인 LG에 입단하게 되어 큰 영광이다. 팀에 보탬이 되는 선수가 되어 내년 시즌 신인왕까지 노려보겠다"라고 당찬 각오를 밝혔다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com