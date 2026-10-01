마지막 전율의 헛스윙 삼진, 2이닝 퍼펙트 실화냐...KBO 역수출 신화, 가을에도 이어진다

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[스포츠조선 김용 기자] 역수출 신화가 끝내버린 경기.

시카고 화이트삭스가 디비전 시리즈로 간다. 그 화려한 막을, 우리가 너무나도 잘 아는 선수가 내렸다.

화이트삭스는 1일(한국시각) 다이킨파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 아메리칸리그 와일드카드 시리즈 원정 2차전에서 7대3으로 승리했다. 1차전을 잡았던 화이트삭스는 2연승으로 디비전시리즈에 나서 클리블랜드 가디언스를 만나게 됐다.

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경기는 중반까지 접전. 포기할 수 없는 휴스턴도 마지막 힘을 짜냈다. 선취점을 낸 화이트삭스였지만 휴스턴은 솔로 홈런 3방으로 접전 양상을 만들었다.

하지만 6회 화이트삭스 체이스 에이드로스가 쐐기 3점포를 때려내며 휴스턴을 침몰시켰다.

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그리고 마지막이 인상적이었다. NC 다이노스 소속으로 KBO리그를 평정하고 '역수출 신화'를 쓰며 미국에 돌아간 에릭 페디가 경기를 끝낸 것. 페디는 8회 마운드에 올라와 2이닝 퍼펙트 투구를 했다. 탈삼진은 3개. 특히 9회 마지막 캠 스미스를 헛스윙 삼진으로 돌려세우고 포효하는 장면이 압권이었다.

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페디는 2023 시즌 KBO리그에서 활약한 후 압도적 스위퍼를 무기로 2024 시즌 미국에 재입성했다. 화이트삭스에서 좋은 활약을 펼치다, 가을야구가 급했던 세인트루이스 카디널스로 이적했다.

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지난 시즌에는 부진으로 세인트루이스, 애틀랜타 브레이브스, 밀워키 브루어스를 전전했다. 그리고 올해 화이트삭스로 돌아와 선발과 중간을 오가는 역할로 8승을 거두며 부활했다. 그리고 포스트시즌 첫 스테이지에서도 안정감 있는 모습을 보여주며, 앞으로의 활약을 기대케했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com