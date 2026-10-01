'솔직히 김혜성 발 필요하잖아'…'1점차 게임체인저' 필리스에겐 악몽일껄→그가 '0순위 조커'인 이유

김혜성. AP연합뉴스

LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 5월 강등 이후 4개월 동안 철저히 외면당했던 김혜성(27·LA 다저스)이 정규시즌이 끝나자마자 전격적으로 빅리그 부름을 받았다. 9월 확대 엔트리조차 통과하지 못했던 그를 다저스 수뇌부가 가을야구 직전 다시 끌어올린 이유는 명확하다. 단기전 '한 점 차 승부'를 매조지할 게임 체인저, 바로 '김혜성의 발과 수비'가 절대적으로 필요하기 때문이다.

데이브 로버츠 다저스 감독 역시 포스트시즌 구상을 밝히며 김혜성의 이름을 직접 입에 올렸다. 필라델피아 필리스와 애틀랜타 브레이브스가 와일드카드 시리즈에서 1승1패로 3차전까지 확정된 가운데 21세기 최초의 '월드시리즈 3연패'에 도전하는 다저스 벤치에 김혜성은 대체 불가능한 '필수 퍼즐'로 급부상했다.

다저스는 지난 달 30일(한국 시각) 트리플A 오클라호마시티 코메츠에 머물던 김혜성을 메이저리그 로스터로 콜업했다. 정규시즌을 내셔널리그 2번 시드로 마치며 와일드카드 시리즈를 건너뛴 다저스는 오는 4일 디비전시리즈(NLDS) 1차전을 앞두고 팀 훈련을 통해 최종 26인 엔트리를 추릴 예정이다.

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단순 훈련 보조용 합류가 아니다. 로버츠 감독은 최근 현지 인터뷰에서 포스트시즌 엔트리 운용의 밑그림을 설명하며 이례적으로 김혜성을 직접 언급했다. 로버츠 감독은 "단기전에서는 투수 엔트리를 1~2명 줄이고 벤치 야수를 한 명 더 활용하는 방안을 진지하게 고민하고 있다"며 "팽팽한 접전 상황에서 승부를 결정짓는 대주자의 가치는 그 무엇과도 바꿀 수 없다. 김혜성은 빠른 발뿐만 아니라 내야 여러 포지션을 완벽히 소화할 수 있는 수비력을 갖췄다"고 강조했다. 사령탑 스스로가 김혜성의 특급 기동력과 유틸리티 가치를 가을야구의 핵심 전략으로 공인한 셈이다.

로버츠 감독의 이러한 구상은 1일 열린 필라델피아와 애틀랜타의 와일드카드 2차전에서 더욱 명확한 당위성을 얻었다. 필라델피아가 연장 10회 알렉 봄의 솔로포로 4-3 신승을 거두며 시리즈를 3차전 끝장 승부로 끌고 갔듯, 가을야구는 결국 '1점 싸움'이다.

솔로홈런 터뜨린 필라델피아 알렉 봄. AFP연합뉴스

솔로홈런 터뜨린 필라델피아 알렉 봄. AFP연합뉴스

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정규시즌 김혜성의 타격 성적은 43경기 타율 2할5푼9리, 1홈런, OPS 0.651로 아쉬움을 남겼다. 하지만 누상에서의 파괴력은 빅리그 최정상급이었다. 빅리그에서 6번의 도루를 시도해 5번 성공(83.3%), 트리플A에서 18번 시도해 15번을 훔치며 올 시즌 도합 20도루를 완성했다.

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단기전 8~9회 1점 차 승부에서 안타 하나 없이 볼넷이나 사구로 출루한 선수를 2루, 3루로 보내 얕은 외야 플라이나 땅볼 하나로 홈에 불러들일 수 있는 스피드는 현재 다저스 로스터에서 김혜성만이 보유한 독보적인 무기다.

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신예 호수에 데 파울라가 파괴력 있는 타격을 뽐내고 있지만 외야와 지명타자에 국한되고 수비와 주루의 디테일이 떨어지는 반면, 김혜성은 경기 후반 2루와 유격수, 3루를 모두 커버할 수 있는 그물망 수비까지 장착하고 있다.

사진=다저스 네이션

다저스가 디비전시리즈에서 맞붙을 상대는 필라델피아 혹은 애틀랜타다. 특히 필라델피아에게 김혜성은 그 자체로 끔찍한 트라우마나 다름없다. 김혜성은 지난해 내셔널리그 디비전시리즈 4차전에서 필라델피아를 상대로 연장 11회말 대주자로 투입돼 번개 같은 주루로 끝내기 결승 득점을 올리며 필리스를 탈락시켰던 주인공이다. 토론토와의 월드시리즈 7차전에서도 연장 11회 2루수로 그라운드를 지키며 우승 헹가래를 함께했다. 큰 경기 단기전의 공기를 이미 온몸으로 겪어봤고, 결정적인 순간 팀을 구원한 경험이 몸에 배어 있다.

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홈런포에만 의존해서는 월드시리즈 3연패를 달성할 수 없다. 포스트시즌의 승부는 가장 작은 틈, 찰나의 베이스 러닝 한 뼘에서 갈린다.

10월의 다저스에겐 상대 배터리의 숨통을 조여놓을 김혜성의 '빠른 발'이 절대적으로 필요하다.

김혜성.

고재완 기자 star77@sportschosun.com