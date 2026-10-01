저니맨 전락했던 KBO 20승 MVP, ML 첫 가을야구 씹어먹었다! KKK 포효

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[스포츠조선 박상경 기자] 강렬한 가을야구 데뷔전이었다.

KBO리그 NC 다이노스에서 활약했던 에릭 페디(시카고 화이트삭스)가 생애 첫 메이저리그 포스트시즌에서 인상적인 투구를 펼쳤다. 페디는 1일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 다이킨파크에서 펼쳐진 휴스턴 애스트로스와의 아메리칸리그 와일드카드시리즈 2차전에서 팀이 7-3으로 앞선 8회말 등판해 2이닝 무안타 1사구 3탈삼진 무실점의 완벽투를 펼쳤다. 총 투구 수는 34개.

페디는 올 시즌 화이트삭스에서 33경기(선발 15경기) 141이닝을 던져 8승9패, 평균자책점 3.83이었다. 선발로 출발했으나, 개막 후 두 달간 11경기에서 승리 없이 5패, 평균자책점 5.40에 그친 뒤부터 불펜을 오가기 시작했다.

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출발은 불안했다. 선두 타자 조던 알바레즈의 타구를 3루수 미겔 바르가스가 잘 걷어내 첫 아웃카운트를 잡은 페디는 이삭 파레데스에게 사구를 내줬다. 하지만 호세 알투베를 삼진, 야이네르 디아즈를 뜬공 처리하면서 위기를 넘겼다. 9회말 크리스티안 워커를 삼진으로 잡은 뒤 루카스 스펜서를 뜬공 처리한 페디는 캠 스미스와 8구 승부 끝에 83.8마일 바깥쪽 낮은 코스 스위퍼로 헛스윙 삼진을 이끌어냈다. 화이트삭스가 2연승으로 아메리칸리그 디비전시리즈에 진출한 순간. 페디는 마지막 투구 직후 포효하면서 포수 카일 틸과 부둥켜 안으며 감격을 숨기지 않았다.

2017년 워싱턴 내셔널스에서 빅리그에 데뷔한 페디는 2021~2022년 2년 연속 풀타임 선발로 뛰었다. 그가 2023년 NC와 계약하자 국내 현장에서는 "저런 선수가 왜 한국에 오나"라는 의문부호가 뒤따랐을 정도다. 페디는 2023시즌 KBO리그 30경기 180⅓이닝 20승6패, 평균자책점 2.00, 209 탈삼진을 기록하면서 MVP 등 5관왕에 올랐다.

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2024년 화이트삭스와 계약한 페디는 시즌 중 세인트루이스 카디널스로 트레이드 됐고, 9승9패, 평균자책점 3.30을 기록했다. 하지만 지난해에는 세인트루이스와 애틀랜타 브레이브스, 밀워키 브루어스 등 세 팀을 돌면서 4승13패, 평균자책점 5.49로 부침을 겪었다. FA자격을 얻은 페디는 지난 2월 화이트삭스와 1년 150만달러 계약을 맺으며 다시 빅리그 기회를 얻었다. 선발과 불펜을 오가면서 가능성을 증명한 페디는 커리어 첫 메이저리그 포스트시즌 엔트리까지 합류하면서 반등에 성공했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com