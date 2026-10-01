"진짜 돈 잘 썼다" 타율 0.233, 4년 10억짜리 선수가 팀을 완전히 바꿔놓았다…"알고보면 진짜 보물" 사령탑도 호평 [SC포커스]

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 5회말 2사 한승택이 솔로 홈런을 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 한승택, 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] "알고보면 진짜 보물이다. 올해 우리팀이 1등하는데는 (한)승택이 역할이 정말 크다."

이강철 KT 위즈 감독의 폭풍 찬사다.

KT 위즈는 자타공인 5강팀으로 평가받았지만, 시즌전만 해도 우승후보로 꼽는 야구 관계자는 드물었다. 탄탄한 선발진은 강점이지만, 불펜이나 타선은 그리 호평받지 못했다. 특히 '100억 FA' 간판타자 강백호(한화 이글스)의 공백에 대한 부정적인 시선이 적지 않았다.

Advertisement

시즌 중반 한때 3위까지 추락하는 등 흔들릴 때만 해도 '올것이 왔다'는 반응이 많았다. 하지만 후반기 대반전을 연출하며 다시 1위로 올라섰고, 정규시즌이 막바지로 접어든 상황에서도 여전히 선두 자리를 지키고 있다.

결과적으로 올해 FA 3인방(김현수 최원준 한승택)의 전력 보강이 기대 이상이었다. 최원준은 타격왕을 다투는 불방망이를 과시하며 잠재력을 대폭발시켰고, 김현수는 기대했던 만큼 경기장 안팎과 클러치 순간에 베테랑의 역할을 톡톡히 해냈다.

Advertisement

반면 한승택은 상대적으로 주목받지 못했던 선수다. 액수도 김현수(3년 50억원) 최원준(4년 48억원)에 비교가 안되는 4년 총액 10억원 규모인데다, 원체 수비형 포수였던 만큼 타격에서 인상적인 모습을 보여주지 못했다. 타율 2할3푼3리 3홈런 35타점, OPS(출루율+장타율) 0.601로 타격 성적은 대단치 않다.

Advertisement

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 5회말 2사 한승택이 솔로 홈런을 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

대신 수비에서의 공헌이 눈부셨다. 한승택은 32세 시즌인 올해 121경기 346타석을 소화하며 생애 최다 경기에 나서고 있다. 수비이닝도 800이닝을 넘겼다. 당초 마스크를 나눠쓸 것으로 예상됐던 장성우가 올시즌 내내 부상에 시달린 사이 한승택은 주전 포수로서 흔들림 없이 안방을 지켰다.

Advertisement

특히 도루 저지 횟수 4위(18개), 저지율 2할6푼1리의 준수한 어깨로 KT 투수들의 부담도 한결 덜어줬다. 자타공인 강견으로 꼽히는 롯데 자이언츠 손성빈이나 SSG 랜더스 조형우(이상 2할6푼7리)와 비슷한 수치다.

도루 저지 1~3위는 키움 히어로즈 김건희(23개) 한화 이글스 허인서(22개) NC 다이노스 김형준(20개)으로 3팀 모두 가을야구에서 탈락했다. 반면 5강 경쟁팀인 삼성 라이온즈 강민호(1할8푼5리) LG 트윈스 박동원(1할6푼3리) KIA 타이거즈 한준수(1할6푼) 두산 베어스 양의지(1할8푼8리) 대비 도루 저지횟수도, 저지율도 확실하게 비교 우위에 있다.

Advertisement

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 승리한 KT 박영현, 한승택이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

KT 투수들 역시 찬사를 아끼지 않는다. 투수 리드에서도 그날 좋은 구종을 빠르게 파악하고, KT 특유의 빠른 투구리듬과 빠른 승부를 이끌어내는 팀컬러에 딱 맞는다는 평가. 특히 상대적으로 경험이 부족한 불펜 투수들에게 큰 힘이 된다. 때론 투수를 질책하고, 때론 달래는 완급조절이 일품이다.

2017년과 2024년 KIA에서 두번이나 우승을 맛본 경험이 있어 큰 경기에도 흔들리지 않는 모습을 보여줄 것으로 기대된다. 야구 전문가들이 "돈 쓸거면 KT처럼 효율적으로 써야한다. 돈 정말 잘 썼다"고 찬사를 보내는 이유다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com