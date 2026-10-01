NLDS 앞두고, 오타니 컨디션 우려→로버츠 감독은 무한 신뢰…"가장 건강한 상태다"

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

Sep 26, 2026; San Francisco, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) advances to third base against the San Francisco Giants in the fifth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Cary Edmondson-Imagn Images

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 포스트시즌을 준비하는 가운데 오타니 쇼헤이에 대한 걱정도 커지고 있다. 부상에서 막 복귀했기에 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)까지 정상적인 컨디션을 만들 수 있을지에 대한 우려다.

스포츠 일러스트레이티드는 1일(한국시각) '다저스가 NLDS를 준비하고 있는 가운데, 3년 연속 우승을 향한 여정을 시작하기 전 해결해야 할 몇 가지 의문이 남아 있다'고 보도했다.

매체가 언급한 가장 큰 문제는 오타니다. 오타니는 다저스 합류 후 처음으로 부상자 명단(IL)에 올랐고, 복귀 후 5경기만 소화했다. 7월 이후 무릎 문제로 투구를 할 수 없게 된 데 이어, 지속적인 이두근 부상까지 겹치면서 어려움을 겪었다.

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Sep 27, 2026; San Francisco, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) bounces a single down the third base line against the San Francisco Giants during the third inning at Oracle Park. Mandatory Credit: D. Ross Cameron-Imagn Images

9월 초 부상자 명단에 오르기 전부터 오타니의 컨디션은 나빴다. 올스타 브레이크 이후 오타니는 타율 0.245, OPS 0.772를 기록하는 데 그쳤다.

그러나 그의 공격 생산력이 주춤했음에도 데이브 로버츠 다저스 감독의 신뢰에는 변함이 없었다.

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로버츠 감독은 최근 인터뷰에서 "지난 두 달 동안의 오타니 중 가장 좋은 모습을 보게 될 것이라고 확신한다"며 "오타니는 지금이 가장 건강한 상태라고 생각하고, 트레이닝 스태프에게 매일 보고를 받는데 점점 더 좋아지고 있다"고 주장했다. 이어 "그는 라인업에 들어가는 것만으로도 상대에게 위협이 될 것"이라며 "경기력 측면에서도 우리가 기대했던 모습을 보여줄 것이라고 생각한다"고 덧붙였다.

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Sep 27, 2026; San Francisco, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) greets home plateduring the first inning at Oracle Park. Mandatory Credit: D. Ross Cameron-Imagn Images

다저스는 3년 연속 월드시리즈 우승이라는 대업을 노린다. 다저스의 포스트시즌 행보가 오타니의 활약 하나에 따라 결정되지는 않을 수 있다. 하지만 오타니가 최고의 컨디션으로 돌아올 수만 있다면 팀의 목표 달성도 무리한 꿈이 아니다. 오타니가 투수로 힘을 보탤 수 없는 점은 아쉽지만, 타선에서 팀을 리드할 수 있을지 관심이 모아진다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com