"라이스 거르고 벨린저? 최악의 오판!" 3점포 쾅!… 양키스, '숙적' 보스턴 9-2 완파하고 ALDS 진출!

코디 벨린저. AP연합뉴스

루이스 가르시아 주니어. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 전통의 라이벌 매치에서 이변은 없었다. 뉴욕 양키스가 숙적 보스턴 레드삭스를 2경기 연속 투타에서 완벽히 짓밟고 가을야구 첫 관문을 가볍게 통과했다. 상대 벤치가 전날의 영웅 벤 라이스를 거르고 코디 벨린저를 선택하자, 벨린저는 보란 듯이 쐐기 3점 홈런을 쏘아 올리며 보스턴 마운드를 초토화시켰다.

양키스는 1일(한국시각) 미국 뉴욕주 양키스타디움에서 열린 아메리칸리그 와일드카드 시리즈(3전2선승제) 2차전에서 루이스 가르시아 주니어의 선제 결승 솔로포와 벨린저의 4타점 맹활약, 선발 맥스 프리드의 6이닝 1실점 역투를 묶어 보스턴을 9대2로 대파했다.

전날 1차전 9대0 완승에 이어 2연승을 질주한 아메리칸리그 4번 시드 양키스는 와일드카드 시리즈를 가볍게 스윕하고 디비전시리즈(ALDS)에 진출했다. 양키스는 챔피언십시리즈(ALCS) 진출 티켓을 두고 탬파베이 레이스와 5전 3선승제의 혈투를 치른다.

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승부의 쐐기를 박은 순간은 6회말이었다. 1차전 만루포 포함 2홈런 6타점을 쓸어 담았던 라이스에 대한 공포심이 보스턴 벤치의 눈을 가렸다. 2-1로 앞선 6회말, 선두타자 스펜서 존스가 바뀐 투수 가렛 크로셰의 폭투로 스트라이크 낫아웃 1루 출루에 성공했다. 존스는 2루 도루에 이어 포수 애들리 러치맨의 송구 실책을 틈타 3루까지 밟았고, 조지 롬바드 주니어의 중전 적시타가 터지며 3-1이 됐다. 이어 재즈 치좀 주니어의 안타와 트렌트 그리샴의 번트 안타로 무사 만루 찬스가 완성됐다.

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보스턴 벤치는 크로셰를 내리고 개럿 위트록을 급히 올렸지만, 오스틴 웰스의 좌익수 희생플라이와 라이언 믹맨의 3루 희생타로 스코어는 5-1까지 벌어졌다.

2사 2루에서 보스턴은 감이 좋은 라이스를 고의4구로 걸렀다. 하지만 이것이 최악의 패착이 됐다. 타석에 선 벨린저는 위트록의 2구째 83.8마일(약 135㎞) 체인지업을 통타, 우측 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 360피트(약 110m) 쐐기 스리런 홈런을 작렬했다.

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경기 초반은 팽팽한 명품 투수전이었다. 양키스 선발 맥스 프리드와 보스턴 선발 소니 그레이는 3회까지 나란히 2안타 3탈삼진 무실점으로 상대 타선을 압도했다.

팽팽했던 '0'의 균형을 깬 것은 양키스 가르시아였다. 가르시아는 4회말 선두타자로 나서 그레이의 낮게 떨어지는 스위퍼를 걷어 올려 우중간 담장을 넘기는 비거리 387피트(약 118m)짜리 선제 솔로 아치를 그렸다. 기세를 탄 양키스는 5회말 2사 1, 3루에서 벨린저가 우전 적시타를 터뜨리며 2-0으로 달아났다.

보스턴은 6회초 2사 후 윌슨 콘트레라스가 프리드의 95.9마일(약 154㎞) 하이 패스트볼을 공략해 솔로 홈런(비거리 375피트)을 터뜨리며 2-1 턱밑까지 추격했으나, 선발 프리드는 흔들리지 않고 6회까지 추가 실점 없이 버텼다.

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프리드는 6이닝 3안타 1볼넷 6탈삼진 1실점의 퀄리티스타트 역투로 포스트시즌 마운드를 지배하며 승리 투수가 됐다.

보스턴은 7회초 닉 소가드가 양키스 두 번째 투수 윌 워렌을 상대로 솔로포를 터뜨렸지만, 양키스는 7회말 오스틴 웰스의 적시타로 9-2를 만들며 추격 의지를 완전히 꺾었다. 2026 WBC 한국 대표팀으로 뛰었던 보스턴 1번 지명타자 저마이 존스는 침묵하며 팀의 탈락을 막지 못했다.

이로써 양키스는 1차전 9대0, 2차전 9대2로 보스턴과의 라이벌 2연전에서 무려 18점을 뽑아내는 가공할 화력쇼를 선보이며 완벽하게 시리즈를 싹쓸이했다.

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한편, 올 시즌 메이저리그 와일드카드 시리즈는 상위 시드의 완승과 하위 시드의 대반란이 교차하고 있다. 앞서 6번 시드 시카고 화이트삭스는 3번 시드 휴스턴 애스트로스를 2차전 7대3으로 연파하며 클리블랜드 가디언스와의 ALDS를 확정했다. 내셔널리그에서는 샌디에이고가 시카고 컵스에 1승으로 앞선 가운데, 필라델피아와 애틀랜타는 1승1패로 팽팽히 맞서며 2일 최종 3차전에서 LA 다저스와 격돌할 주인공을 가리게 됐다.

AFP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com