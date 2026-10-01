'엔트리 탈락' 송성문 기사회생? NLWCS는 몸풀기, SD 2연승으로 NLDS행

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[스포츠조선 박상경 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)에게 다시 한 번 기회가 주어졌다.

샌디에이고가 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에 진출했다. 샌디에이고는 1일(한국시각) 홈구장 펫코파크에서 가진 시카고 컵스와의 내셔널리그 와일드카드시리즈(NLWCS) 2차전에서 4대1로 이겼다. 3전2선승제 NLWCS 1차전에서 선발 마이클 킹의 7이닝 무실점 역투 속에 8대0 완승을 거뒀던 샌디에이고는 이날 닉 피베타가 3⅓이닝 1실점으로 컵스 타선을 막은 뒤 이어 던진 불펜이 무실점 투구를 펼치면서 3점차 승리를 지켰다. 이 승리로 샌디에이고는 2연승으로 NLWCS를 가볍게 통과, 내서널리그 전체 승률 1위로 NLDS에 직행한 밀워키 브루어스와 5전3선승제 NLDS를 치르게 됐다.

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컵스가 케빈 가우스먼을 선발로 내세운 가운데, 샌디에이고 타선은 이날도 선취점을 뽑아냈다. 타이 프랜스의 2루타와 잭슨 메릴의 안타 뒤 도루 성공으로 만들어진 무사 2, 3루에서 잰더 보가츠가 우전 적시타로 선취점을 만들었다. 이어진 1사 1, 3루에서는 에단 살라스가 희생플라이를 쳤고, 그 사이 메릴이 홈을 밟으면서 2-0이 됐다.

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컵스는 4회초 1사후 스즈키 세이야의 안타와 이언 햅의 볼넷으로 이어진 1사 1, 2루에서 니코 호너가 적시타를 터뜨리면서 1점을 추격했다. 샌디에이고가 피베타를 불러들이고 브래드글레이 로드리게스를 마운드에 올린 가운데, 컵스는 2사후 카슨 켈리의 사구를 보태 만루 찬스를 잡았지만, 댄스비 스완슨이 뜬공에 그쳐 역전에 실패했다.

샌디에이고는 곧바로 추가점을 뽑아냈다. 1사후 보가츠의 2루타 이후 컵스가 가우스먼을 내리고 다니엘 팔렌시아를 마운드에 올렸으나, 오스틴 헤이스의 대타로 나선 게빈 시츠가 우월 투런포를 쏘아 올리면서 4-1로 다시 격차를 벌렸다.

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전날 샌디에이고 마운드를 상대로 단 3안타에 그쳤던 컵스 타선은 이날도 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다. 로드리게스에 이어 등판한 제이슨 아담스에게도 무안타에 그쳤던 컵스는 8회초 1사후 타이론 타일러가 아드리안 모레혼을 상대로 안타를 만들었다. 그러나 스즈키가 2루수 병살타에 그치면서 고개를 숙였다.

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샌디에이고는 9회초 마무리 메이슨 밀러를 등판시켰다. 밀러는 1이닝을 무안타로 마무리 하면서 샌디에이고의 NLDS행을 확정지었다.

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샌디에이고가 NLDS에 진출하면서 엔트리 재조정 여부에도 관심이 쏠리게 됐다. NLWCS를 마친 만큼, 엔트리 재조정이 가능하기 때문이다. 크레이그 스태먼 감독은 NLWCS를 앞두고 송성문 대신 손목 골절에서 회복한 미겔 안두하르를 선택했다. 좌완 투수 옵션이 많은 컵스의 불펜 뎁스를 고려한 결정으로 풀이됐다. 밀워키를 상대하는 NLDS에서 유틸리티 송성문을 불러들여 활용할지 여부에 관심이 쏠린다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com