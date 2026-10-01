'대충격' 몸값 1조인데, 타율 0.198 말이 되나...그런데 "지난 2달 중 최고의 몸상태다" 반전 신호탄

Mandatory Credit 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] "지난 2달 동안의 오타니 중, 가장 좋은 모습을 보게 될 거라 확신한다."

내셔널리그 디비전시리즈를 앞둔 LA 다저스가 '슈퍼스타' 오타니의 부활을 확신했다. 과언 7억달러(약 1조원) 몸값을 이번 가을 다시 해낼 수 있을 것인가.

다저스는 디비전시리즈에 직행, 상대를 기다리고 있다. 다저스 입장에서 좋은 건 필라델피아 필리스가 애틀랜타 브레이브스와의 와일드카드 시리즈 2차전 극적 역전승을 거두며 양팀이 마지막 3차전까지 가 힘을 빼게 됐다는 것.

Advertisement

아무리 강한 다저스여도 결국 이 선수가 살아나야 진정한 강팀이 될 수 있다. 오타니.

오타니는 오른쪽 이두근과 왼쪽 무릎 문제로 정규시즌 막판 15일 부상자 명단에 올랐다. 이번 시즌 투수 겸업은 사실상 포기고, 타자로라도 위력을 발휘해준다면 다저스에는 다행.

Mandatory Credit 연합뉴스

Advertisement

오타니는 치료와 재활을 마친 후 정규시즌 마지막 복귀해 5경기를 치렀다. 그리고 디비전시리즈까지 5일의 휴식 시간을 이용해 포스트시즌 준비를 하고 있다. 오타니는 그 5경기에서 21타수 5안타 타율 2할3푼8리에 홈런 없이 8개의 삼진을 당했다. 기록으로 보면 분명 좋지 않지만, 일단 아프지 않고 경기에 출전할 수 있다는 자체로 다저스는 만족이다.

Advertisement

다저스 브랜든 곰스 단장은 현지 언론과의 인터뷰에서 "오타니는 몸상태가 아주 좋다"고 자신했다. 데이브 로버츠 감독 역시 "지난 2달 동안의 오타니 중 가장 좋은 모습을 보게 될 것이라 확신한다"며 "부상을 고려해 그에게 기대하는 기준이 다소 낮아질 수는 있다. 하지만 오타니는 오랜만에 건강한 상태다. 트레이닝 파트에서 매일 개선을 위해 노력하고 있다. 오타니가 라인업에 있다는 것만으로도 상대에게 위협이 된다. 우리가 기대하는 퍼포먼스롤 보여줄 것"이라고 확신했다.

Advertisement

오타니는 부상자 명단에 오르기 전 24경기에서 타율이 1할9푼8리까지 추락했다. 삼진을 34개나 당했다. MVP 후보로 거론되다, 이 부진 후 얘기가 쏙 들어갔다. 정규시즌은 타율 2할7푼5리 30홈런 81타점 11도루로 마감했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com