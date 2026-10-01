'미국의 김선빈' 메이저리그 역사를 바꿔버렸다...설마 이 기록 1등이 될 줄이야

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[스포츠조선 김용 기자] 역사가 된 작은 거인.

휴스턴 애스트로스 2루수 호세 알투베는 '작은 거인'으로 불리운다. 키가 1m70도 안 되는데, 세계에서 야구를 가장 잘하는 선수들이 모인 빅리그에서 최고의 선수로 오랜 시간 입지를 다져왔다. KBO리그에서도 KIA 타이거즈 2루수 김선빈이 '작은 거인'으로 통한다.

알투베는 1일(한국시각) 메이저리그 역사에 자신의 이름을 새롭게 새겼다. 알투베는 시카고 화이트삭스와의 와일드카드 시리즈 2차전에서 4회 3-4로 추격하는 솔로포를 때려냈다. 션 버크의 슬라이더를 제대로 잡아당겼고, 타구는 홈구장 다이킨 파크 좌중간 펜스를 훌쩍 넘어갔다.

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이 홈런은 알투베가 데뷔 후 포스트시즌에서 친 28번째 홈런이다. 종전까지 '레전드' 매니 라미레즈와 27개 공동 1위였는데, 이제 포스트시즌에서 가장 홈런을 많이 친 선수로 이름을 남기게 됐다. 현역 중에는 같은 날 애틀랜타 브레이브스와의 와일드카드 시리즈 2차전 중요한 홈런을 친 필라델피아 필리스 카일 슈와버를 4개 차이로 앞서게 됐다. 슈와버는 이 홈런으로 포스트시즌 24홈런을 기록하게 됐다.

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알투베는 2023년 텍사스 레인저스와의 아메리칸리크 챔피언십시리즈 7차전 이후 첫 포스트시즌 홈런을 기록했다. 알투베는 2019년 아메리칸리그 챔피언십시리즈 6차전에서 뉴욕 양키스를 침몰시키는 끝내기 홈런을 쳤는데, 지금까지도 회자가 되는 엄청난 홈런이었다. 알투베는 아메리칸리그 챔피언십시리즈에서 12개, 디비전시리즈 11개, 월드시리즈 4개 홈런에 이어 이날 처음 와일드카드 시리즈에서 홈런을 기록하게 됐다. 알투베는 휴스턴 원클럽맨으로, 내셔널리그 홈런 기록은 작성할 수가 없었다.

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작은 체구지만, 순간적인 배트 스피드를 이용한 장타 생산 능력은 타의 추종을 불허하는 알투베다. 그러니 메이저리그를 호령했던 거포들이 기록하지 못한 포스트시즌 최다 홈런 기록을 작성할 수 있게 됐다. 팀이 꾸준하게 가을야구에 진출한 것도 알투베에게는 행운이었다.

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아쉬운 게 있다면, 이날 휴스턴이 패하며 2패로 디비전시리즈 진출에 실패했다는 점이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com