'시대의 아이콘' 꺾은 뒤 3일 만에 사라졌다! PCA, 이제 줄줄이 상 받을 일만 남아

NL MVP가 유력한 시카고 컵스 피트 크로우-크로우 암스트롱의 2026년 포스트시즌이 2경기로 짧게 마무리됐다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 역사상 최고의 '아이콘(icon)'을 꺾은 24살의 패기가 포스트시즌서는 통하지 않았다. 시카고 컵스 피크 크로우-암스트롱(PCA)의 가을야구가 짧게 마무리됐다.

컵스는 1일(이하 한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 내셔널리그(NL) 와일드카드시리즈(WCS) 2차전에서 1대4로 무릎을 꿇고 시리즈 전적 2패로 탈락했다.

정규시즌서 89승73패로 NL 중부지구 2위, 와일드카드 2위로 포스트시즌에 진출한 컵스는 당초 예상과 달리 샌디에이고 마운드를 상대로 전혀 힘을 쓰지 못했다. 2경기에서 합계 8안타 1득점을 올리는데 그쳤다. 컵스는 정규시즌서 샌디에이고와 6번 맞붙어 5승1패의 압도적 우세를 점했었다.

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크레이크 카운셀 컵스 감독(오른쪽)이 패색이 짙어진 8회 고개를 숙이고 생각에 잠겨 있다. AP연합뉴스

리드오프 중견수로 출전한 PCA도 마찬가지다. 이날 4타수 무안타 1삼진으로 또 부진했다.

1회초 첫 타석에서 루킹 삼진을 당했다. 샌디에이고 우완 선발 닉 피베타를 상대로 볼카운트 1B2S에서 4구째 가운데로 몰린 94.3마일 직구를 파울로 놓치더니 5구째 몸쪽으로 떨어지는 80.9마일 느린 커브를 지켜보다 삼진처리됐다. ABS 챌린지를 신청했으나, 공은 스트라이크존을 통과했다.

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0-2로 뒤진 3회 1사 1,2루 찬스에서는 피베타의 3구째 몸쪽 94.9마일 직구를 힘차게 걷어올렸지만, 유격수 뜬공으로 물러났다.

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1-4로 끌려가던 5회에는 선두타자로 나가 우완 브랫글레이 로드리게스의 체인지업을 잘 끌어당겼지만 우익수 뜬공이 됐고, 7회에는 2사후 중견수 뜬공으로 아웃됐다.

PCA가 지난 30일(한국시각0 WCS 1차전서 3회초 볼넷으로 출루한 뒤 2루 도루에 성공하고 있다. AP연합뉴스

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PCA는 1차전서도 3타수 무안타 3삼진에 그쳤다. 2경기에서 합계 7타수 무안타 4삼진을 기록한 것이다. 전날 3회초 볼넷으로 출루해 2루 도루를 한 것이 전부다. 이날도 샌디에이고 투수들의 공격적인 피칭에 기세가 눌렸다고 봐야 한다.

그런데 PCA는 정규시즌서는 컵스를 상대로 상당한 파괴력을 발휘했다. 6경기에서 타율 0.364(22타수 8안타), 4홈런, 10타점, 8득점, 5볼넷, OPS 1.391를 마크했다. 올해 상대한 29팀 중 같은 중부지구 소속인 신시내티 레즈(13경기, 7홈런, 14타점)를 빼면 가장 많은 홈런과 타점을 때린 것이다.

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긴장한 탓일까. PCA는 처음 가을야구에 나선 작년에도 제대로 방망이를 휘두르지 못했다. 8경기에서 타율 0.185, 3타점, OPS 0.399에 그쳤다. 2년 동안 포스트시즌 통산 0.147(34타수 5안타)의 타율과 3타점, OPS 0.341, 타석 대비 삼진율 43.2%를 기록했다. 지난해 밀워키 브루어스와의 디비전시리즈 4차전 이후 포스트시즌 5경기 및 15타수 연속 무안타로 침묵했다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

PCA는 올 정규시즌서 '투타 겸업'으로 무장한 LA 다저스 오타니 쇼헤이에 역전 레이스를 펼쳐 만장일치 MVP가 유력한 상황이다.

양 리그를 합쳐 홈런(45), 득점(119), 루타(357) 1위에 올랐고, 장타율(0.570)과 OPS(0.943)는 NL 1위다. 역대 7번째로 40홈런-40도루도 달성했고, fWAR은 10.6으로 2004년 배리 본즈(11.5) 이후 최고치를 나타냈다. 게다가 수비에서도 전체 야수를 통틀어 수비 가치(Fielding Run Value)와 OAA(평균이상아웃지수) 모두 1위로 나타났다. 2년 연속 외야수 골드글러브를 확정했다고 봐도 무방하다.

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즉, 역사상 40-40을 앞세워 MVP와 골드글러브, 실버슬러거를 동시에 달성하는 선수는 PCA가 처음일 가능성이 매우 높다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com