삼성 초비상! '햄스트링' 부상 구자욱 결국 선발 제외… 이재현 3번 전진 배치

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 막판 선두 탈환을 향해 막판 스퍼트를 올리고 있는 삼성 라이온즈에 초대형 악재가 터졌다.

팀의 간판타자이자 '리딩히터' 구자욱이 결국 허벅지 부상으로 선발 라인업에서 제외됐다.

삼성은 1일 대구 라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 시즌 최종전을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

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전날 경기 1회말 2루타를 치고 전력질주 과정에서 왼쪽 햄스트링 통증을 호소해 교체됐던 구자욱의 이름은 찾아볼 수 없었다.

사진제공=삼성 라이온즈

구자욱은 전날(30일) 한화전 1회말 2사 후 바깥쪽 공을 당겨쳐 2루수를 맞고 중견수 쪽으로 굴절되는 타구를 만들어냈다. 득점권 찬스를 만들기 위해 전력 질주를 펼친 구자욱은 벤트레그 슬라이딩으로 2루에 안착했으나, 곧바로 왼쪽 허벅지를 부여잡으며 벤치에 교체 사인을 보냈다.

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최근 구자욱은 전력 질주 후 왼쪽 허벅지 불편감을 여러 차례 호소해 오며 스스로 무리한 주루를 자제하는 등 조율을 해왔다.

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하지만 팀의 선두 싸움이 걸린 중요한 시점에서 나온 2사 후 득점권을 만들기 위한 전력 질주가 결국 햄스트링 부상으로 이어졌다.

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부축 없이 스스로 걸어서 나간 것은 다행이었으나, 아이싱 치료 및 병원 진료 결과 경기 출전이 불가능해졌다.

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 타격하는 삼성 이재현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

구자욱의 공백을 최소화 하기 위해 삼성 박진만 감독은 타선을 개편했다.

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우선 대표팀에서 복귀한 뒤 연일 뜨거운 타격감을 보여주고 있는 '국대 유격수' 이재현이 구자욱이 비운 3번 타자 중책을 맡는다. 구자욱이 빠진 좌익수 자리는 8번 타순에 김헌곤이 선발 출전해 수비와 타선에 힘을 보탠다.

삼성은 이날 김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 이재현(유격수) 르윈 디아즈(1루수) 최형우(지명타자) 강민호(포수) 김영웅(3루수) 김헌곤(좌익수) 류지혁(2루수)으로 라인업을 구성했다. 선발 투수는 원태인이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com