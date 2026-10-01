될성부른 떡잎도, 전국구 '만찢남'도 아니었는데…고영표가 수원의 심장이 되기까지

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 6회초 투구를 무실점으로 마친 고영표가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

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[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈 창단 멤버이자 원클럽맨, 고영표가 수원의 에이스로 성장하고 강팀 KT의 심장으로 자리잡기까지의 이야기.

천재의 탄생도, 만찢남도 아니었다. '수원에서의 나날 - 퀄리티가 다른 KT에이스 고영표의 생각들'의 주인공 고영표의 야구 인생은 평탄한 승승장구와는 거리가 멀었다.

어려서부터 주목과 기대를 받은 유망주가 아니었다. 야구를 너무나도 좋아했지만 체구가 작고 말랐다. 기회도 많이 받지 못했다. 어린 시절부터 '될성부른 떡잎'이란 평가를 받지 못했다. 초등학교 시절에는 몇 번이나 야구를 그만두려고 했다.

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'과연 내가 정말 야구선수로 성공할 수 있을까, 부모님과 가족들에게 부담만 지우는 것은 아닐까' 어린 고영표에게 야구는 꿈인 동시에 자신을 의심하게 만드는 아픈 현실이었다.

중학교에 진학한 뒤에도 상황은 크게 달라지지 않았다. 출전 기회를 적었고, 가끔 경기에 나설 때면 투수가 아니라 야수로 출전하곤 했다. 국구 유망주는 커녕 야구를 계속 더 할 수 있을지 없을지 고민하는 선수였다. 타인의 기준에 맞춰 판단하고 스스로 답을 찾지 못했다면 일찌감치 야구를 포기했을지도 모른다.

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하지만 고영표는 야구를 놓지 않았다. 스스로 자신의 길을 만들어야 하는 선택의 순간, 고영표는 야구 명문학교에 이름만 올리는'주전자' 대신 스스로를 증명할 기회를 원했다. '야구 명문' 광주동성고 대신 화순고로의 전학을 택한 이유였다.

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고영표의 야구 인생을 바꾼 계기였다. 처음부터 남들의 인정을 받고, 자신의 재능을 확신했던 선수가 아니다. 고영표의 이야기는 그래서 더욱 특별하다.

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흔들리는 마음을 부여잡고 늘 스스로 기회를 찾아 움직였고, 자신의 강점과 약점을 정확히 파악하여 그 안에서 경쟁력을 만들어냈다. 훗날 KT의 에이스를 넘어 리그를 대표하는 최정상급 투수, 국가대표 선발로 성장하기까지, 고영표의 출발점은 수없이 많은 고민과 선택으로 가득했다.

우완 사이드암(언더핸드) 투수인 고영표는 강속구로 타자를 압도하는 유형의 투수가 아니다. 빠른 공으로 타자를 제압하는 대신 정교한 제구력과 다양한 구종으로 타자의 타이밍을 빼앗는다. 스트라이크존 구석구석을 활용하고 타자와 끊임없이 수싸움을 벌이며 긴 이닝을 책임진다.

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26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. KT 선발투수 고영표가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

남을 부러워하고 쫓아가기보다 자신만의 독보적인 무기를 만드는 것. 그의 야구 인생 전체를 관통하는 메시지는 바로 '스스로를 알고,자기 자신에게 맞는 방법을 찾아가는 과정'이었다.

그 결과 고영표는 '프로야구 10번째 심장' KT 역사에 한획을 긋는 투수가 됐다. 2014년 신인드래프트에서 KT에 입단한 창단 멤버다. 신생팀에서 프로 인생을 시작했고, 팀이 성장하고 성공하는 모든 과정을 함께했다.

군복무를 마친 뒤 복귀한 2021년은 그 시작이었다. 고영표는 퀄리티스타트 20회 이상을 기록하며 최정상급 선발투수가 되었고, 구단의 첫 우승에 중심적인 역할을 했다. 오랜 시간 스스로를 의심했던 투수가 마침내 자신이 얼마나 훌륭한 선수인지 가장 크고 높은 무대에서 증명한 순간이었다.

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국가대표 유니폼을 입은 순간도 특별했다. WBC와 프리미어12 등 국제무대에서 대한민국을 대표하는 투수로 마운드에 올랐다. 어린 시절부터 엘리트 코스를 밟으며 당연하게 태극마크를 가슴에 달았던 선수가 아니라, 프로에 대한 꿈을 접고 야구를 그만둘 생각까지 했던 선수가 국가대표가 되어 세계적인 타자들을 상대하게 된 것이다.

그래서 고영표에게 국가대표라는 이름은 그저 경력 한 줄이 아니다.그 이상의 특별한 의미를 지닐 수밖에 없다. '수원에서의 나날'에는 그가 국제대회를 통해 피부로 체감했던 세계무대라는 레벨, 월드클래스 선수들과의 대결 경험으로 깨닫게 된 생각들도 깊이 있게 담겼다.

그래서 '수원에서의 나날'은 흔한 스포츠 스타의 성공담과는 결이 다르다. 처음부터 잘했던 선수,모두가 천재라고 우러러봤던 선수의 이야기가 아니다. 오히려 잘할 수 있을지 스스로도 확신하지 못했던 선수가 어떻게 자신의 가능성을 발견하고, 자신에게 맞는 길을 직접 제 발로 찾아가며 프로야구 무대에 데뷔해 최고의 자리에 올라왔는지 보여주는 이야기다.

입단 후에도 모든 것이 순조로웠던 것은 아니다. 신생팀에서 자신의 자리를 만들어가는 과정도 만만찮았다. 하지만 고영표는 자신의 장점을 잘 알고 있었다. 강속구가 없다면 제구력과 다양한 구종으로 싸우고,, 타자의 타이밍을 빼앗으며 긴 이닝을 책임지는 피칭으로 승부를 이끌어가면 됐다. 타자와의 수싸움에서 한 발 앞서고, 스트라이크존을 넓게 사용하며, 한 타석이 아니라 한 이닝, 한 경기가 아니라 한 시즌을 바라봤다.

'수원에서의 나날'은 그의 야구 커리어를 전반적으로 돌아보지만, 활약상솨 퍼포먼스에 집중하기보다 그의 생각과 태도,가치관에 초점을 맞췄다. 훌륭한 활약을 펼쳤던 경기들을 돌아보는 것만으로는 알 수 없는 부진과 시련 속에서 깨달은 내밀한 이야기도 만나볼 수 있다. 고영표라는 투수가 어떻게 자신의 야구를 설계하고 완성해가는지한 순간에 일희일비하지 않는 태도도 엿볼 수 있다. 그가 어떤 마음가짐으로 마운드에 오르는지, 비시즌에는 어떻게 노력하는지를 이야기한다.

팀의 탄생부터 지금까지 함께 한 선수의 이야기이자, 구단이 성장해온 시간을 함께 되짚어 추억하는 책이다. 신생팀 KT가 당당한 강팀으로 자리 잡기까지, 그 과정을 이끈 팀원으로서의 고영표도 볼 수 있다. 외국인 선수, 선후배 동료들과 더 나은 야구를 꿈꾸며 고민하고 공부하는 그의 자세도 담겼다.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 선발투수 고영표가 투구하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

2024년에는 구단 최초의 비FA 다년계약으로 5년 총액 107억 원이라는 거금에 구단과의 동행을 더욱 길게 이어가게 됐다. 고영표와 KT는 서로의 역사에서 떼어놓고 이야기하기 어려운 관계다. 프로의 세계에서 쉽게 영원을 이야기할 수는 없지만, 사실상 '종신 kt'라는 표현이 어색하지 않다.

하지만 이 책에서 만나는 고영표는 한 구단의 프랜차이즈 스타, 원클럽맨이라는 점에서만 특별한 것이 아니다. 한때 자신의 재능을 의심하고 포기하려 했던 소년이 어떻게 자신에게 맞는 길을 찾아갔는지, 기회가 보이지 않을 때 어떻게 변화를 주며 스스로 기회를 만들었는지, 그리고 남들과 다른 조건을 어떻게 자신만의 경쟁력으로 바꾸어 업그레이드해왔는지 보여준다.

그렇기에 고영표의 성장 스토리에는 야구를 떠나 오늘날을 살아가는 모든 이들에게 공감대를 얻으며, 격려와 위로로 다가선다. 처음부터 주목받지 못해도, 출발이 늦어도, 남들보다 부족한 것이 많아도 자신의 길을 찾아갈 수 있다는 것. 그리고 오랜 고민이 동반된 한 번의 선택과 기회가 인생을 바꿀 수 있다는 것을 보여준다. 고영표의 이야기는 여전히 현재진행형이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com