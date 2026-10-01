"결과 기다리는 중" 박진만 감독의 표정이 어둡다, 구자욱 큰 부상인가[대구현장]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 막판 선두 탈환을 향해 막판 스퍼트를 올리고 있는 삼성 라이온즈에 초대형 악재가 터졌다.

팀의 간판타자이자 '리딩히터' 구자욱이 주루 중 발생한 허벅지 부상으로 결국 선발 라인업에서 제외됐다.

서울 쪽 병원 정밀 검진 결과를 기다리는 박진만 감독의 얼굴에는 수심이 스쳤다.

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삼성은 1일 대구 라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 정규시즌 최종전을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

사진제공=삼성 라이온즈

전날 경기 1회말 2루타를 치고 전력 질주를 하는 과정에서 왼쪽 햄스트링 통증을 호소하며 교체됐던 구자욱의 이름은 찾아볼 수 없었다.

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구자욱은 전날(30일) 한화전 1회말 2사 후 바깥쪽 공을 당겨쳐 2루수를 맞고 중견수 쪽으로 굴절되는 타구를 만들었다. 득점권 찬스를 만들기 위해 전력 질주를 펼친 구자욱은 벤트레그 슬라이딩으로 2루에 안착했으나, 곧바로 왼쪽 허벅지를 부여잡으며 벤치에 교체 사인을 보냈다.

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최근 구자욱은 전력 질주 후 왼쪽 허벅지 불편감을 여러 차례 호소하며 스스로 무리한 주루를 자제하는 등 조율을 해왔다.

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하지만 팀의 선두 싸움이 걸린 중요한 시점에서 나온 2사 후 득점권을 만들기 위한 전력 질주가 결국 햄스트링 부상으로 이어졌다.

사진제공=삼성 라이온즈

부축 없이 스스로 걸어 나간 것은 다행이었으나, 경기 후 진행된 아이싱 치료 및 진료 결과 1일 출전은 불가능해졌다.

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1일 경기를 앞두고 만난 박진만 감독의 표정은 4연승임에도 살짝 굳어 있었다. 박 감독은 구자욱의 상태에 대해 "지금 서울 쪽 병원에 판독 결과를 기다리고 있는 중이다. 결과가 나오는 대로 구단에서 발표할 예정"이라며 "아직 최종 결과가 나오지 않아 상태가 좋다, 안 좋다 이야기하기가 섣부르다. 경과를 더 지켜봐야 한다"고 말을 아꼈다. 이어 "어제 봤을 때 상태가 그렇게 좋아 보이지는 않았다. 조금 더 확실한 결과나 전문의 소견을 보고 말씀드려야 할 것 같다"며 "아직 1군 엔트리에서도 빼지 않고 결과를 기다리는 중"이라고 설명했다.

검진 결과 발표가 늦어지는 이유에 대해서는 "어제 경기가 끝난 뒤 영상을 찍었을 때는 늦은 시간이라 병원 선생님들이 다 퇴근하신 상태였다"라며 "그래서 그 MRI 영상을 바로 서울 쪽 전문 병원으로 보냈다. 한 군데 의견만 듣기보다는 더블 체크(교차 검증)를 거쳐 정확히 판단해야 하기 때문에 시간이 조금 더 걸리는 것 같다"고 덧붙였다.

사진제공=삼성 라이온즈

구자욱의 공백을 최소화하기 위해 삼성은 타선을 개편했다.

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대표팀 복귀 후 연일 뜨거운 타격감을 자랑하는 '국대 유격수' 이재현이 구자욱이 비운 3번 타자 중책을 맡는다. 구자욱이 빠진 좌익수 자리에는 8번 타순에 김헌곤이 선발 출전해 수비와 타선에 힘을 보탠다. 이날 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-이재현(유격수)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(지명타자)-강민호(포수)-김영웅(3루수)-김헌곤(좌익수)-류지혁(2루수)으로 선발 라인업을 구성했다. 마운드에는 에이스 원태인이 팀의 5연승 도전에 나선다.

정규시즌 막판 1위 KT 위즈를 바짝 쫓고 있는 삼성. '타율 1위' 핵심 타자의 부상 악재가 포스트시즌 구상에 어떤 파장을 몰고 올까. 서울에서 전해질 진단 결과를 초조하게 기다리고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com