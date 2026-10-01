'골글 2루수' 전진 배치, 페라자가 빠졌다, 문현빈 다시 중견수 출전

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회말 정은원이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스가 삼성 라이온즈와의 시즌 최종전에서 라인업에 대대적인 변화를 줬다.

전날 수비 아쉬움 속에서도 한 번 더 기회를 받았던 외인 타자 요나단 페라자가 결국 선발에서 제외됐다. 상무 전역 후 타격감을 끌어올리고 있는 '골든글러브 2루수' 정은원이 2번 타자로 전진 배치됐다.

한화는 10월 1일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 정규시즌 최종전을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 페라자가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

가장 눈에 띄는 대목은 외인 타자 페라자의 선발 제외와 정은원의 전진 배치다. 전날(30일) 경기에서 한 번 더 선발 기회를 잡았던 페라자는 이날 대기 명단으로 물러났다.

대신 전날 복귀 후 첫 홈런포를 터뜨린 데 이어 2경기 연속 선발 출전하는 정은원이 8번에서 2번 타자로 전진 배치됐다. 정은원은 최인호(우익수)와 함께 테이블세터를 이뤄 삼성 선발 원태인 공략에 나선다.

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외야진 개편에 따라 수비 위치도 달라졌다. 전날 좌익수로 나섰던 문현빈이 중견수로 이동해 3번 타순에 배치됐고, 8번 좌익수 자리에는 유망주 한지윤이 선발 기회를 잡았다. 유격수는 심우준 대신 거포 박정현이 선발 출전한다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 박정현이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

한화는 이날 최인호(우익수)-정은원(2루수)-문현빈(중견수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-한지윤(좌익수)-박정현(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다. 좌완 황준서가 왕옌청 대신 선발 출격해 삼성 타선을 상대한다.

한화는 올시즌 삼성전 3승1무11패로 약했다. 지난달 14일 대구 경기 이후 삼성전 5연패 중이다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com