'파격' KIA 3연투 카드 만지작, 총력전 대실패 내상 심하다…"최대한 소모하면서 2G 다 져서"

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(필승조를) 최대한 소모하면서 2경기를 다 져서 어려운 경기를 하지 않을까."
이범호 KIA 타이거즈 감독은 1일 광주 KT 위즈전에 앞서 고민이 깊었다. 지난 이틀 동안 강적 KT를 상대하면서 필승조를 전부 소진했기 때문. 곽도규 전상현 조상우 이의리 성영탁 등 5명이 이날 전부 3연투에 걸린다.
불펜 총력전의 결과가 좋았으면 좋으련만, KIA는 KT에 연이틀 뼈아픈 역전패를 당했다. 지난달 29일 경기에서는 5-4로 앞선 9회 2사 만루에서 이의리가 김상수에게 밀어내기 볼넷을 허용하는 바람에 연장 10회로 이어졌고, 5대8로 패했다. 30일 경기 역시 2-2로 맞선 9회 전상현이 권동진에게 솔로포를 허용해 2대3으로 졌다.
2경기 모두 9회에 뒤집힌 게 KIA로선 치명적이었다. 확실한 마무리투수 없이는 최상위권 팀을 잡을 수 없는 현실을 확인했기 때문. 그렇다고 당장 다른 대안은 없다. 있는 선수들로 어떻게든 버텨야 한다.
이 감독은 어쩔 수 없이 3연투를 고려하고 있다. 전상현과 성영탁은 이날도 불펜에서 대기한다. 이 감독은 불펜 3연투는 절대 시키지 않는 원칙을 고수했는데, 순위 싸움이 치열하기도 하고 2일이 휴식일이라 원칙을 깰 각오도 하고 있다.
이 감독은 "(필승조가) 거의 다 쉬어야 할 것 같다. 3연투를 시켜볼까, (성)영탁이랑 (전)상현이는 뒤에 남겨 놓고 불펜에 보내둘 생각이긴 하다. 그래도 웬만하면 쉰 선수들이 많아서, 구위는 3연투 선수보다는 오래 쉰 선수가 낫지 않을까 생각한다"고 밝혔다.
푹 쉬고 돌아온 선발투수 양현종이 가능한 이닝을 끌어주면, 바로 뒤에 황동하를 붙여 불펜 소모를 최소화하려 한다.
이 감독은 "(양)현종이 뒤에 (황)동하를 붙여서 최대한 이닝을 끌고, 다른 투수들을 봐서 써야 하지 않을까 생각한다. (필승조를) 최대한 소모하면서 2경기를 다 져서 어려운 경기를 하지 않을까 생각한다. 현종이가 잘 던져주길 바란다"고 했다.
KIA는 오는 3일부터 5일까지 잠실에서 LG 트윈스와 사실상 3위 결정전을 치른다. 4위 KIA는 3위 LG를 2경기차로 추격하고 있다. 중요한 경기가 계속되는데, 마무리투수 고민은 해결되지 않으니 고민이 깊다.
이 감독은 "다른 방안을 할 수 있는 게 없다. 제일 좋은 투수를 마지막에 올리기 위해서 준비하고 있다. 그 선수들이 올라와서 맞는 것은 타자가 잘 치는 것이다. 가장 좋다고 판단해서 올린 선수인데, 맞는 건 어쩔 수 없지 않나. 마지막 남은 경기를 어떻게 준비할지 생각 많이 하고 있다. 9회에 올라가는 게 선수들에게 가장 부담스러운 것 같다. 지나간 경기는 지나간 경기고, 있는 경기는 해야 한다. 투수들이 힘을 냈으면 좋겠다"고 했다.
KIA는 이날 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(지명타자)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박민(3루수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.
이 감독은 "(김호령이) 컨디션이 별로 안 좋은 것 같아서 삼진도 많고, (박)정우를 쓰려고 한다. (김)도영이가 오늘은 지명타자를 한번 해야 할 것 같아서 이렇게 짰다"고 설명했다.
광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com