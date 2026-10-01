[오피셜] '100G 단 1경기 남았는데'…'키움 유일 3할' 서건창, 엄지 건초염 날벼락 사실상 '시즌 아웃'

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회초 키움 서건창이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 무사 1루 키움 서건창이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 고재완 기자] 4년 연속 최하위라는 칠흑 같은 암흑기 속에서도 묵묵히 영웅 군단의 자존심을 지켜내던 '서교수'의 방망이가 결국 멈춰 섰다. 키움 히어로즈의 유일한 3할 타자 서건창(37)이 엄지손가락 부상으로 정규시즌 완주를 눈앞에 두고 아쉽게 그라운드를 비운다.

키움 히어로즈 구단은 1일 내야수 서건창을 1군 엔트리에서 말소했다고 발표했다. 키움 관계자는 "서건창 선수가 최근 병원 정밀 검진을 받은 결과 왼쪽 엄지손가락 건초염 소견을 받았다"라며 "치료와 회복을 위해 약 3주간 보조기를 착용할 예정"이라고 공식 발표했다.

KBO 정규시즌이 오는 10월 12일 잔여 일정을 끝으로 최종 마감되는 만큼, 3주간 깁스(보조기)를 착용해야 하는 서건창은 사실상 2026시즌을 조기 마감하게 됐다. 100경기 출전이라는 상징적인 이정표를 단 1경기 앞두고 찾아온 야속한 부상 악재다.

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올 시즌 키움 타선에서 서건창이 남긴 족적은 숫자로도 독보적이었다. 4년 연속 10위로 침몰한 팀 타선이 전반적인 빈타에 허덕이는 가운데, 서건창은 규정타석을 채운 키움 타자 중 유일하게 3할대 타율을 기록한 독보적인 해결사였다.

서건창은 올 시즌 99경기에 출전해 타율 03할8리(386타수 119안타), 3홈런, 13 2루타, 5 3루타, 32타점, 60득점, OPS 0.786을 기록했다. 선발로 나선 96경기에서는 타율 3할1푼(381타수 118안타 31타점)으로 팀 공격의 첨병 역할을 완벽하게 수행했다.

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삼진 49개를 당하는 동안 볼넷 47개와 몸에 맞는 공 9개를 얻어냈다. 삼진과 볼넷의 비율이 1대1에 육박할 만큼 특유의 정교한 선구안을 과시하며 출루율 0.395라는 수치를 찍었다.

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전반기를 52경기 타율 2할9푼4리(59안타)로 마친 서건창은, 무더위가 절정에 달했던 7월과 8월 두 달간 40경기에서 타율 3할7푼1리(159타수 59안타 2홈런 18타점)라는 괴력의 타격쇼를 펼쳤다.

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그러나 9월 들어 서건창의 방망이는 급격히 차갑게 식었다. 9월 14경기에서 타율 2할1푼8리(55타수 12안타 1타점)에 그치며 고전을 면치 못했다.

당시에는 단순한 체력 저하로 여겨졌으나, 결국 방망이를 쥐는 왼쪽 엄지손가락의 건초염 통증을 참고 뛰었던 것이 뒤늦게 확인됐다. 타격 시 극심한 통증이 수반되는 부위임에도 팀 타선이 무너지는 것을 막기 위해 마지막까지 테이핑을 감고 타석에 섰던 베테랑의 눈물겨운 투혼이었다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com