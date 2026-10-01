[속보]악!! 구자욱 결국 '햄스트링 0.5~1cm 손상' 진단, 정규시즌 아웃, 가을야구도 비상

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 간판타자이자 '리딩히터' 구자욱의 병원 정밀 검진 결과가 나왔다. 왼쪽 햄스트링 손상 진단을 받으면서 잔여 정규시즌은 물론, 다가올 포스트시즌 출전 여부에도 비상이 걸렸다.

삼성 라이온즈 구단은 1일 "구자욱 선수가 9월 30일 대구 한화전에서 주루 중 왼쪽 햄스트링 통증으로 교체됐다"며 "병원 정밀 진료 결과 '왼쪽 햄스트링(대퇴이두근 장두 기시부 힘줄) 0.5~1cm 손상' 소견을 받았다"고 공식 발표했다. 이어 구단은 "우선 주사 치료를 실시한 후, 2주 뒤 MRI 재촬영 등 추적 검사를 진행한 뒤 향후 재활 및 복귀 일정을 수립할 예정"이라고 밝혔다.

사진제공=삼성 라이온즈

이번 진단에 따라 구자욱의 정규시즌 남은 경기 출전은 사실상 불가능해졌다.

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2주 뒤 MRI 재검진을 거쳐 경과를 확인해야 하는 만큼, 당장 10월 중순 시작되는 포스트시즌(플레이오프 또는 한국시리즈) 초반 출전 역시 불투명한 상황이다. 정규시즌은 12일 종료된다.

전날(30일) 한화전 1회말 2사 후 2루타를 치고 전력 질주를 펼치다 왼쪽 허벅지 통증을 호소하며 교체됐던 구자욱은 정밀 검증을 위해 MRI 촬영 영상을 서울 전문 병원으로 보내 '더블 체크(교차 검증)' 조치를 취했다. 박진만 감독 역시 이날 경기를 앞두고 "어제 봤을 때 상태가 좋아 보이지 않았다"며 깊은 우려를 표한 바 있다.

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선두 KT 위즈를 바짝 쫓으며 막판 선두 뒤집기를 노리는 삼성에 구자욱의 이탈은 뼈아픈 악재다. 타율, 출루율 등 타격 다방면에서 팀의 핵심 역할을 해주던 '캡틴'의 부재 속에서 삼성 벤치가 가을야구를 앞두고 어떤 타개책을 찾을 수 있을지 삼성에 큰 악재가 현실화 됐다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com