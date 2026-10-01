"평소 절대 안하던 것" 오타니, 갑자기 루틴 바꿨다…"컨디션 좋다" 로버츠 호언장담 정말 믿어도 되나

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[스포츠조선 박상경 기자] 회심의 승부수일까.

내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 출격을 앞둔 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 훈련 루틴을 바꿔 화제다. 다저스 소식을 전하는 다저스네이션은 1일(한국시각) '오타니가 평소에 절대 하지 않던 걸 하고 있다'고 소개했다.

매체가 지적한 변화는 다름 아닌 그라운드에서의 타격 훈련. 다저스가 공개한 영상에 따르면, 오타니는 홈플레이트에 설치된 배팅케이지에서 힘차가 방망이를 돌렸다. 다저스네이션은 '스윙은 좋아 보였고, 불편함이나 얼굴을 찡그리는 기색 없이 편안하게 스윙을 이어갔다. 모든 로테이션을 소화하면서 정상적으로 훈련을 소화했다'고 전했다.

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그라운드 타격 훈련은 야수들이 늘상 소화하는 루틴이다. 하지만 오타니에게는 예외다. 다저스네이션은 '오타니는 그동안 실내 연습장과 트라젝트 머신을 이용한 훈련으로 유명했다. 한적한 공간에서 타격에 집중(실내 훈련장)해왔고, 특정 투수의 스타일을 시뮬레이션(트라젝트 머신)할 수 있는 걸 선호해왔다'고 밝혔다.

하지만 오타니가 루틴을 바꾼 건 이번이 처음은 아니다. 지난 5월에도 그라운드 타격 훈련을 실시한 바 있다. 다저스의 데이브 로버츠 감독은 "오타니가 대개 그런 경우 효과가 좋았다"고 말했다.

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오타니의 몸 상태는 100%가 아니다. 오른팔과 왼쪽 무릎 통증이 여전히 남아 있는 상황이다. 이럼에도 로버츠 감독은 최근 인터뷰에서 오타니의 몸 상태에 대해 "지난 두 달 중 최고"라며 포스트시즌 활약에 대한 기대감을 드러낸 바 있다.

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다저스는 내셔널리그 정규시즌 승률 2위로 포스트시즌 2번 시드를 받아 NLDS에 직행했다. 필라델피아 필리스-애틀랜타 브레이브스 간 와일드카드시리즈 승자와 4일부터 5전3선승제 NLDS를 치른다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com